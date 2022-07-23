Holding çalışanlarının Erdoğan’ın mitingine taşındığı anları görüntüleyen CHP’li vekile engel

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de yapacağı miting öncesi Boydaklar'a ait olan ve FETÖ’den el konan Erciyes Anadolu Holding şirketinde çalışan işçiler otobüslerle miting alanına taşındı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık o anları kayıt altına aldığı ve açıklama yaptığı sırada görevliler tarafından engellendi.

Müslüm EVCİ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış törenine katıldı.

İŞÇİLER ARAÇLARLA MİTİNG ALANINA TAŞINDI

Erdoğan'ın mitingi öncesi Boydaklar’a ait olan ve FETÖ'den el konan Erciyes Anadolu Holding şirketinde çalışan işçiler otobüslerle miting alanına götürüldü.

“NE YAPARSANIZ YAPIN ABBAS YOLCU”

ABK Holding binasının çıkışında işçileri taşıyan otobüsleri görüntüleyen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, işçilerin baskıyla miting alanına taşındığını iddia etti.

Arık, “Bugün AKP Genel Başkanı Kayseri'ye geliyor diye 18:00'da kapanan şirket 16:00'a çekildi. Gördüğünüz gibi bunların hepsi miting alanına götürülüyor. İşte kamu gücüyle baskıyla insanları toplamaya çalışıyorlar. Millet artık AKP'ye sırtını döndüğü için böyle holdinglerden, firmalardan insan taşıyorlar. Ne yaparsanız yapın, Abbas yolcu” dedi.

“SÖZÜN BİTTİĞİ YER”

ABK Holding çıkışında işçileri taşıyan araçları kayıt altına aldıktan sonra, işçilerin miting alanına girişini de görüntüleyen Arık burada yaptığı açıklamada ise, “Bizi gördükten sonra bazı araçlar güzergâhını değiştirdi. Bir kısmı da buraya araçlarını park etti ve buradan da gelip, miting alanına indirildiler. AKP'nin mitingleri Kayseri'de işte böyle oluyor. TMSF’ye devredilmiş holdingin çalışanlarını getirip miting alanına koydular. Sözün bittiği yer” dedi.

CHP'Lİ VEKİLE GÖREVLİLER ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Arık'ın açıklamalarına devam ettiği esnada ise, görevliler CHP'li vekile ve o anları kayıt altına alan kişiye engel olmaya çalıştı. Görevli, “Bunlar gönüllü gelen arkadaşlar, ne yapıyorsun sen? Çekme” diyerek kameraya saldırdı.

Yaşanan arbedenin ardından CHP'li Arık ise, “Sizinle muhatap olmuyoruz” diyerek alandan ayrıldı.

KAYSERİ ŞEKER İŞÇİLERİNE DE MİTİNGE KATILIM ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİ

Öte yandan İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman ise 2 gün önce Kayseri Şeker yönetiminin işçilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri’de gerçekleştirdiği mitinge katılma zorunluluğu getirdiğini söyleyerek, işçilere atılan mesajı paylaşmıştı.

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