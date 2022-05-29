Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yarın Abu Dabi’ye ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardinin resmi davetlisi olarak BAE’ye gidecek.
15 YIL SONRA İLK ZİYARET
Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularının ele alınması bekleniyor. Akar’ın ziyareti Türkiye’den bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. (DHA)