Husumetli arkadaşını öldürmek için ‘Bal tuzağı’ kurdu

İstanbul’da, 23 yaşındaki Fatih Doğan sosyal medyadan tanıştığı bir kadın ile buluştuğu kafede silahla öldürüldü. Polis 4 aylık çalışma sonunda cinayeti Doğan'ın, husumetlisi Ebubekir Sıddık D.,'nin işlediğini ortaya çıkardı. Şüphelinin, Fatih Doğan’ın istediği yere getirmek için kız arkadaşıyla “Bal tuzağı” yöntemini kullandığı iddia edildi.

Habip ATAM

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İstanbul Beyoğlu'nda ikamet eden Fatih Doğan (23) ile Ebubekir Sıddık D. uzun süredir arkadaştı. İki genç arasında 4 ay önce tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışma, ikili arasında husumete dönüştü. Fatih Doğan, 5 Haziran'da Halıcıoğlu'nda bir kafede öldürüldü.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Araştırmalarda saldırganın Ebubekir Sıddık D. olduğu anlaşıldı. Şüpheli gözaltına alındı.

ZANLININ KIZ ARKADAŞI ÇIKTI

Araştırmalarda, Fatih Doğan'ın buluşmak için kafeye gittiği Ebru Y.'nin de ifadesine başvurdu. Ebru Y.' nin cinayet şüphelisi Ebubekir Sıddık D.'nin kız arkadaşı olduğu anlaşıldı.

BAL TUZAĞI

Olay önce, kıskançlık cinayeti olarak değerlendirildi. Ancak araştırmalar akılalmaz bir planla öldürüldüğünü ortaya koydu. İddiaya göre; Ebubekir Sıddık D. husumetli arkadaşını öldürmek için “Bal tuzağı” olarak da bilinen bir plan yaptı. Fatih Doğan'ı istediği adrese getirmek için kız arkadaşı Ebru Y. ile işbirliği yaptı.

,Ebru Y., Fatih Doğan'la instagram üzerinden arkadaş oldu. Yaklaşık 15 gün boyunca internet üzerinden Doğan'la görüştü. Geçtiğimiz pazar günü ise kafede buluşma ayarlandı. Fatih Doğan kafeye gidince, Ebru Y. erkek arkadaşını aradı. Kafeye giren Ebubekir Sıddık D., Fatih Doğan'a ateş ederek öldürdü.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Planın deşifre olmasının ardından Ebru Y. de gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan 2 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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