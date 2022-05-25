Husumetli grupların çatışma ihtimali polisi harekete geçirdi

İstanbul'da bir akaryakıt istasyonu işletmesiyle alakalı aralarında husumet oluşan ve yaralama eylemleri gerçekleştirdikleri iddia edilen 2 gruba yönelik polis operasyon düzenledi. Operasyonun, şüpheliler arasındaki sorunların alevlenmesi ve çatışma ihtimaline yönelik gerçekleştiği belirtildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Arnavutköy, Eski Edirne Asfaltı'ndaki bir akaryakıt istasyonunun devriyle alakalı yaşanan gerilim polisi harekete geçirdi.

İddiaya göre, Ali A. ve Selahattin Ş.'nin liderliğindeki 2 grup arasında yaşanan husumet sebebiyle son bir ayda karşılıklı hakaret, tehdit ve yaralama eylemleri gerçekleşti. Organize polisinin radarına giren şüpheliler arasındaki gerilimin artması ve çatışma ihtimali üzerine polisin operasyon düzenlediği öğrenildi.

Polis ekipleri yürütülen soruşturma kapsamında, hakaret, tehdit ve kasten yaralama olaylarına karıştığı iddia edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 76 mermi ele geçirildi.

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