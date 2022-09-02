İBB, 6 asırlık tarihi camiyi yeniden ibadete açtı

İBB Miras ekipleri, 15. yüzyılda inşa edilen, 1970’lerde izleri tamamen silinen Haydarhane Camii, tekkesi ve haziresini 1 yıllık çalışmanın ardından yeniden inşa etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden ibadete açılan Haydarhane Camii’nde vatandaşlarla birlikte Cuma namazını kıldı. İmamoğlu, “Bu değerlerini ortaya çıkarttıkça, İstanbul'un bence hakkını vermiş olacağız. Mirasını, hazinelerini korumuş olacağız ve geleceğe sunmuş olacağız” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Ali Haydar Dede tarafından Sultan II. Bayezid Han devrinde, mescit olarak inşa ettirilen Haydarhane Camii'ni eski yerinde yeniden inşa etti. Haziresi ve bahçesinde bulunan toplam 118 mezarın restorasyonuyla tam 1 yıl içinde yapımı tamamlanan 6 asırlık camide ilk Cuma namazı kılındı.

ALİ HAYDAR DEDE'NİN TORUNLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Cuma namazını Fatih İskenderpaşa Mahallesi'ndeki tarihi camide kılan İmamoğlu, sonrasında Ali Haydar Dede'nin günümüzde yaşayan fertlerinden Aysel Polatcan ve ailesiyle bir araya geldi. Bu tür alanların İstanbul’un hazinesi ve maneviyatı olduğunu belirten İmamoğlu, Haydarhane Camii ve çevresinin İstanbul'un ilk önemli tekkelerden birisi olduğunun altını çizdi.

İmamoğlu, “Bu bölgede hem camiyi ibadete açmakla hem de yeni çıkan izleriyle buranın tekkesinin belli bir bölümü ve bu alanın da tamamlanacak olmasıyla, aslında tarihi bir süreci İstanbullulara kazandırmış olacağız. Büyük bir bölümünü kazandırdık zaten. Bunlar tarihin katmanları. Biraz önce karşıda ‘Arkeopark' diye hizmete hazırladığımız alanı gezdim. Ki orası da Eylül ayı içerisinde açılacak. İstanbul’un bu değerlerini ortaya çıkarttıkça, İstanbul’un bence hakkını vermiş olacağız. Mirasını, hazinelerini korumuş olacağız ve geleceğe sunmuş olacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“İSTANBUL'A AŞK BUYMUŞ DEMEK”

Bu tür alanların ortaya çıkmasının kendisini çok sevindirdiğini vurgulayan İmamoğlu, “Hani gönül ferahlığı, vicdanen bir huzuru yaşanmış oluyorum bu kadim kentin, bu binlerce yıllık tarihi şehrimizin Belediye Başkanı olarak. Bu mirası korumaya, kentin hazinelerini gün yüzüne çıkarıp, bugünkü dünyayla, insanlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Ki böylece şehrimizin de misafirleri, turistleri daha da artsın. Daha da fazla gün kalsınlar. İstanbul’un ne kadar doyumsuz bir dünya başkenti olduğunu görsünler. Bu hizmetimiz İstanbul’umuza, Fatih’e hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Polatcan'ın, İmamoğlu'nun konuşmasının ardından “İstanbul’a aşk buymuş demek” sözleri gülüşmelere yol açtı.

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