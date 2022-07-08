İBB, bakanlığın planlarına dava açtı

Tuzla’da 168 bin metrekarelik askeri alanı konut, turizm, ticaret imarı açan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın planları karşı İBB’nin açtığı dava sonucu mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün sosyal medya hesabından Tuzla, Aydınlı'da askeri alanı imara açan; konut, turizm, ticaret, akaryakıt tesisi gibi kullanımlar getiren imar planlarına açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı çıktığını duyurdu.

Kararda “Tuzla Aydınlı ve İçmeler Mahallesi muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli” imar planlarında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı belirtildi.

2021 YILINDA ASKIYA ÇIKARILDI

Söz konusu imar planı değişikliğini daha önce SÖZCÜ gündeme getirmişti. Tuzla’da 30 Ekim 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv yapı (yeni konut) alanı ilan edilen parsellerin, 168 bin metrekarelik bölümü için Tuzla Belediyesi tarafından imar planları hazırlanmıştı.

Askeri alanda kalan parsellerdeki imar çalışmasının geçmişi 2014 yılında başlayan yol çalışmasına dayanıyordu.

Rezerv yapı ilanı ve 2019 tarihli protokol kapsamında Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği, 15 Mart 2021 günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

Büyük kısmı maliye hazinesine ait olan parseller mevcut planlarda “askeri alan” fonksiyonuna sahipti.

“AVM, OTEL KONUT”

Plan değişikliği ile yaklaşık 168 bin metrekare olan planlama alanının 50 bin metrekaresi “gelişme konut alanı” olarak belirlendi.

Bu alanda inşaat hakkı 1.75, kat yüksekliği 6 kat oldu. Parsellerin 10 bin metrekaresi ticaret-turizm-konut alanı oldu.

AVM ve otel yapılabilecek bu alanda inşaat hakkı 2, bina yüksekliği 8 kat olarak belirlendi. Askeri alanın geri kalan 3 bin metrekaresi rekreasyon alanı, yaklaşık 13 bin 600 metrekaresi eğitim alanı, 2 bin metrekaresi cami, 18 bin metrekaresi orman, 500 metrekaresi mera,2 bin 500 metrekaresi akaryakıt istasyonu, 55 bin metrekaresi de yol için ayrıldı.

HAMZAÇEBİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ…

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi o dönem plan değişikliğine tepki göstermişti.

İstanbul'da imar planlarında yapılacak bu tip değişiklikler konusunda öncelikli yetkilinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğuna dikkat çeken Hamzaçebi, “Buradaki plan değişikliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyorsa bu karar direkt olarak sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi tarafından İstanbulluların iradesi hiçe sayılarak alınıyor demektir. Bugün geldiğimiz noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul'da nerede yeşil alan bulursa orayı imara açmaya çalıştığını görüyoruz. İstanbul'a ihanet hız kesmeden devam ediyor. Bu imar planındaki amaç kamu yararı değil, E-5'in üzerinde, denize çok yakın mesafede, Adalar manzaralı bu çok değerli araziden rant sağlamaktır” demişti.

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