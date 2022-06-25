İBB, inşaatı geciken 2 metro hattı için yeniden ihaleye çıkıyor

İBB, belirlenen bitiş takviminin gerisinde kalan, fiziki ilerlemeleri yüzde 15’i geçemeyen 2 metro hattı inşaatı için ihale yenileme kararı aldı. Kaynarca - Pendik – Tuzla ve Kirazlı -Halkalı Metro inşaatlarını gerçekleştiren ve yetersiz kalan mevcut yüklenici firmalar değiştirilecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Kaynarca-Pendik- Tuzla ve Kirazlı-Halkalı Metro inşaatlarını yüklenen firmaların, üzerlerine düşen sorumlulukları zamanında yerine getirmediği kaydedildi.

İşlerin yarım kalmaması, kamu zararının ortaya çıkmaması, 16 milyon İstanbullunun hakkının gasp edilmemesi için en kısa sürede bu iki hat için yeniden ihaleye çıkılacağı bildirildi.

“ZAMAN KAYBI MUTLAKA ÖNLENECEK”

İki metro projesinin devam etmesi, zaman kaybının yaşanmaması için ihale sürecinin hızlandırılacağı belirtilerek “İhale sonucuna göre yeni yüklenici firmalar ile inşaatın kaldığı yerden hızlıca başlaması için gerekli şartlar sağlanacak. Ortaya çıkacak zaman kaybının önlenmesi için yeni yapım çalışmalarının hızlandırılması için gerekli şartlar mutlaka oluşturulacak” denildi.

KAYNARCA- PENDİK- TUZLA METRO HATTI

Bu hattın 2018 Ocak ayında fiziksel saha ilerlemesi sadece yüzde 0,2'ydi. Ödenek yetersizliği ve kredi temin edilememesinden dolayı yapım işleri tamamen durdu.

2020 Şubat ayında Fransız Kalkınma Bankasından temin edilen 86 Milyon Euro kredi ile hattın yapım işleri yeniden başladı. Bu bütçe ile, 4,9 km uzunluğunda ve 2 istasyondan oluşan 1. ETAP “Pendik Merkez-Kaynarca Merkez-Fevzi Çakmak ve Tavşantepe İstasyonu-Kaynarca Merkez İstasyonu Kesimi”nin inşaasına hızla devam edildi.

2020 Aralık ayında Eurobond ihracı ile projeye 34 Milyon Euro daha finans sağlanarak 1. Etap için gerekli tüm finans ihtiyacı tamamlandı.

Fiziki ilerlemesi yüzde 30'lara çıkarılan hat inşaatının 2023 sonunda bitirilmesi planlanıyordu. 2017 yılında ihale ve yer teslimi sürecinden itibaren yaklaşık 3 yıl geciken metro yapım işinin, gereken bütçesi temin edilmiş olan 1. Etap'ının, hiçbir kesintiye ve duraklamaya uğramadan, daha fazla gecikmeye mahal vermeden, yapım işlerine hızla devam etmesinin ve 2023 açılış hedefi doğrultusunda tamamlanarak, işletmeye alınmasının önemi, önceliği ve yaratacağı kamu yararı yazılı olarak iletildi.

2017'de düzenlenen ihaleyi Cengiz İnşaat- Alsim Alarko İş Ortaklığı 1 milyar 613 milyon 815 bin TL'ye almıştı. İnşaatın 2020'de bitmesi taahhüt edilmişti.

KİRAZLI- HALKALI METRO HATTI

2017 yılında yer teslimi yapıldı. 2018 Ocak ayında fiziksel saha ilerlemesi yüzde 2,5 iken yani sahada önemli ölçüde imalat yapılmadan, ödenek yetersizliği ve kredi temin edilememesinden dolayı yapım işleri tamamen durdu.

2020 Aralık ayında 170 Milyon Euro tutarındaki tahvil ihracı ile hattın yapım işleri yeniden başlatıldı. Bu bütçe ile, 4,2 km uzunluğunda ve 4 istasyondan oluşan 1. Etap “Kirazlı, Barbaros, Malazgirt, Mimar Sinan ve Fatih İstasyonu Kesimi”nin yapım işleri 2021 Şubat ayında yeniden başlandı.

9 İstasyondan oluşan 10 km uzunluğundaki hattın fiziki saha ilerlemesi yaklaşık yüzde 8'lere çıkarıldı.

Ancak yüklenici firma son dönemde sahada işleri yavaşlattı. 2017 yılında düzenlenen ihaleyi Makyol-IC İÇTAŞ-Kalyon- Astur İş Ortaklığı 2 milyar 414 milyon 401 bin 632 TL'ye almıştı. Sözleşmeye göre inşaatın 2020 yılında bitirilmesi gerekiyordu.

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