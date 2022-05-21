İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili: ‘672 bin Suriyeli İstanbulkart kullanıyor’

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İstanbul’da toplu ulaşım kartı kullanan kişilerin 1.6 milyonunun yabancı uyruklu olduğunu, yabancıların yüzde 42’sini de Suriyelilerin oluşturduğunu açıkladı.

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İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun katıldığı bir TV programında İstanbul'da 500 bin sığınmacı olduğu yönündeki açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Özkan, İBB şirketi Belbim'in kayıtlarına göre İstanbul'da 1.6 milyon yabancı uyruklu İstanbul kart kullanıcısı olduğunu açıkladı.

Özkan, “1.6 milyon yabancı uyruklunun yüzde 42'sinin yani yaklaşık 672 bininin Suriyeli olduğunu belirterek “Sadece doğruları söylemeye devam edeceğiz” dedi.

İstanbul'da 2021 yılında kullanılan aktif anonim İstanbulkart adedi 15 milyon 253 bin 991 olarak kayıtlara geçmişti.

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