İBB, Kabotaj Bayramı’nı şenlikle kutlayacak

İBB, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında kentin plajlarında, sahillerinde ve meydanlarda, 1-3 Temmuz arasında “Denizcilik Şenlikleri” düzenleyecek. Kutlamalar kapsamında söyleşiler, sergiler, konserler, geziler, plaj futbolu ve plaj voleybolu etkinlikleri düzenlenecek.

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İstanbul'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramında, halkın geniş katılımıyla bugüne kadarki en büyük organizasyon yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kartal, Büyükada, Küçükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Üsküdar, Tuzla, Beyoğlu, Beylikdüzü, Şile ve Beykoz'da 34 konser, 26 söyleşi, spor aktiviteleri, dans gösterileri atölyeler ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.

İMAMOĞLU CADDEBOSTAN'DA İSTANBULLULARLA BULUŞACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Denizcilik Şenlikleri”nin renkli adreslerinden Caddebostan'da 1 Temmuz'da İstanbullularla buluşacak. Farklı tarzda sanatçıların sahne alacağı şenliklerde, şehrin farklı noktalarında 34 konser düzenlenecek. İstanbul yepyeni bir açık hava mekanı Festival Park Kadıköy, 1 Temmuz'da Ayhan Sicimoğlu Ve Latin All Stars konserine ev sahipliği yapacak. Livaneli Orkestrası, İkilem, TNK Ve Rumeli Orhan Kemal'in aralarında olduğu sanatçılar Haliç, Ortaköy, Sarıyer ve Bebek’te sahneye çıkacak.

PLAJLAR SPORLA HAREKETLENECEK

Caddebostan, Güneş, Menekşe, Karaburun, Yeniköy, Yalıköy ve Kısırkaya plajları, yağlı direk yarışması, plaj futbolu, plaj voleybolu ve su topu yarışlarına ev sahipliği yapacak.

İBB iştiraki Spor İstanbul, “Denizcilik Şenlikleri” kapsamında Su Sporları Festivali düzenleyecek.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, rekabet dolu müsabakalara sahne olacak. Dev etkinlikte sporcular; yüzme, aquatlon, modern pentatlon, su topu ve gece yüzme yarışlarında mücadele edecek.

Festival, Cuma günü 10.00-19.00 arası yapılacak su topu karşılaşmalarıyla başlayacak. Üç gün boyunca 4 farklı branşta gerçekleştirilecek spor etkinlikleriyle devam edecek.

KATILIM ÜCRETSİZ

“Denizcilik Şenlikleri”nde denizcilik kültürü ve birikimi de söyleşi ve atölyelerde anlatılacak. Söyleşilerde spor, edebiyat, iklim değişikliği konuları, İstanbul'un denizle ilişkisi bağlamında ele alınacak. Atölyelerde halat yapımı, taş boyama ve ağ örme deneyimlenecek. Denizcilik Şenlikleri'ne dileyen İstanbullar ücretsiz olarak katılabilecek.

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