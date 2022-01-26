İBB saat vererek uyardı: Kar yağışı akşam geri dönüyor

İstanbul'da pazartesiden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışının bugün akşam saatlerinde yeniden etkili olması bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre kar yağışının 20.00'den sonra Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda tekrardan etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kar yağışının perşembe öğle saatlerinde İstanbul'u terk etmesi beklenirken, ‘dondurucu soğukların‘ cuma sabahına kadar etkili olacağı ifade edildi.

İBB açıklamasında sorun yaşanan noktalar şöyle sıralandı:

ALINAN EMNİYET TEDBİRLERİ

*Kurumların zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25-26 Ocak 2022 günleri tam gün idari izinli sayıldı.

*Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül, engelli ve hamileler 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayıldı.

*Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durduruldu.

SORUN YAŞANAN NOKTALAR/ ÖNEMLİ OLAYLAR

*D100 Beylikdüzü – TEM Hadımköy Bağlantı yolunda tır/araç parklanmasından dolayı trafik tek şeritten sağlanıyor. Müdahale devam ediyor.

* Arnavutköy Hadımköy Hoşdere kapalı. Müdahale devam ediyor.

*Arnavutköy Merkez ana arterler (Dursunköy, Nakkaş) araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.

*Başakşehir Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.

*Kayaşehir Merkez ana arterler araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.

· Hava muhalefeti nedeni ile Şehir Hatları deniz ulaşım seferinde aksamalar yaşandı.

*25.01.2022 20:30'da T1 Tramvay hattı Yusufpaşa Aksaray istasyonları arası Fındıkzade yönüne tramvay hattına araç düşmesi nedeniyle seferlerde 34 dakika aksaklık yaşandı, kazanın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

*25.01.2022 14:30'da Arnavutköy İmrahor Mahallesi İstanbul Havalimanı girişi havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

KAR KÜREME / TUZLAMA ÇALIŞMALARI

* İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ekipler tarafından yollarda, meydanlarda, metro giriş ve çıkışlarında, otobüs duraklarında, alt ve üstgeçitlerde vb. kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütülmekte, yolda kalan araçların çekilmesi ve kaldırılması, buz sarkıtlarına müdahale çalışmalarına devam ediliyor.

İBB Ekipleri Olaylara Müdahale Sayıları:

865 araç çekilmesi/ kaldırılması

880 vatandaş kurtarma / tahliye

47 hayvan kurtarma (büyükbaş, küçükbaş)

19 çatı çökmesi

458 ağaç devrilmesi

25 Ocak 2022 20.00 – 26 Ocak 2022 08.00 arası kullanılan tuz miktarları ( son 12 saat):

İBB Yol Bakım Ekipleri : 6.753 ton tuz, 2 ton solüsyon

Karayolları Ekipleri : 1.073 ton tuz, 40 ton üre

ICA (YSS Köprüsü ve Çevre Yolları) : 310 ton tuz, 65 ton solüsyon, 10 ton üre

KMO (Kuzey Marmara Otoyolu) : 437 ton tuz, 215 ton solüsyon

21 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar kullanılan tuz miktarları (Cuma gününden bugüne):

İBB Yol Bakım Ekipleri : 72.195 ton tuz, 32 ton solüsyon

(6.911 ton tuz ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarına verildi)

Karayolları Ekipleri : 13.835 ton tuz, 918 ton solüsyon, 40 ton üre

ICA (YSS Köprüsü ve Çevre Yolları) : 3.613 ton tuz, 912 ton solüsyon, 216 ton üre

KMO (Kuzey Marmara Otoyolu) : 3.471 ton tuz, 1.305 ton solüsyon

KUMANYA / MOBİL MALZEME DAĞITIMI

İşletmeler Müdürlüğü Lojistik ekipleri tarafından kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 21 Ocak 2022 tarihinden bu güne kadar sahada çalışan personelimize ve vatandaşlarımıza toplam 167 bin kumanya ve mobil malzeme dağıtımı yapıldı.

İhtiyaç halinde hazırda bekleyen mobil büfeler ile trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücülere, vatandaşlara sıcak içecek, çorba ve su servisi sunuldu.

Hâlihazırda 3 noktada (Cevizlibağ Metrobüs, Yenikapı Marmaray, Beylikdüzü Marmarapark AVM önü) mobil büfeler ile mobil malzeme ve kumanya dağıtımı devam ediyor.

EVSİZLERE KIŞ HİZMETİ

İBB Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonda, kış döneminde hava şartlarına göre evsiz vatandaşlar tesislerde misafir ediliyor.

Zabıta ekipleri tarafından tesislere götürülen evsiz vatandaşlara, kayıtlarının yapılmasının ardından banyo, tıraş, kıyafet, sıcak yemek ve barınma hizmeti, sağlık taraması ve ilaç desteği, aileye teslim veya memleketine gönderme vb. hizmetler verilmekte, ayrıca bölgesel istihdam ofisleri vasıtasıyla iş olanağı sağlanıyor.

Hâlihazırda 604 evsiz vatandaş (İBB tesislerinde ve otellerde) misafir ediliyor.

01 Aralık 2021 tarihinden bugüne kadar toplam 1.452 evsiz vatandaş misafir edildi.

Bayrampaşa ve Alibeyköy otogarlarımızda da şehirler arası ulaşım kesintisi süresince 1.500'e yakın vatandaş misafir edildi.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA HİZMETİ

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için;

Haftada 500 noktada günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımı yapılıyor.

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