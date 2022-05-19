İBB tarihinde ilk

TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB tarihinin ilk atletizm pistini, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’ncü yıldönümünde, Maltepe’de açtı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarihindeki ilk atletizm pisti, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

İmamoğlu, tören öncesinde tribünleri dolduran vatandaşları ve sporcuları, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte selamladı.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu çifti, sporcularla anı fotoğrafları çektirdi.

“19 MAYIS BAŞKA BİR ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR BAYRAM”

Açılış töreninde konuşan İmamoğlu “Bugün milletimizin varlık yokluğuyla ilgili, gelmiş geçmiş en önemli mücadelelerinden birinin ateşinin yakıldığı gün. 19 Mayıs, bu ülkenin gençliğine, geleceğine emanet edilmiş bir bayramdır. 19 Mayıs, başka bir örneği olmayan bir bayramdır. Dolayısıyla bu kutlamanın, bu coşkunun daha farklı bir biçimde olmasını temenni ediyorum” dedi.

GENELGE ELEŞTİRİSİ

“Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği”ne atıfta bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Yaklaşık 11 yıl önce, 19 Mayıs'ı kutlamanın sanki bir Gençlik Spor Müdürlüğü'nün kutlaması gibi ya da 23 Nisan’ı sanki bir Milli Eğitim Bakanlığı’nın kutlaması gibi bir tebliğ yayınlandı.

*O günden bugüne neler geçti? Bu ülkede ne yazık ki darbe girişimi oldu, şu oldu, bu oldu… Bunu bir türlü değiştirmeye niyet etmiyorlar. Yanlıştır. Bu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’dır. Millete armağan edilmiştir.

*Çocuklarımıza, gençlerimize armağan edilmiştir, Gençlik Spor Müdürlüğü’ne değil Allah aşkına. O da bir parçasıdır ama ona değil.

*Dolayısıyla bunun mutlaka değişmesi gerekmektedir. Gençlerin olduğu yerde her zaman umut vardır.

*Gençliğe armağan edilmiştir, çünkü gençlik bu milletin geleceğidir, umududur var olma garantisidir.

“HER ZAMAN GENÇLERİN YANINDAYIZ”

İBB olarak her zaman gençlerin yanında olacaklarını vurgulayan İmamoğlu, “Özellikle gençlerimizin bu topraklardan ümidini kesen bir gençlik değil, yarınlara çok daha iyi koşullarda hazırlanan bir gençlik olmasını istiyoruz. İstanbul’da benim en büyük projem, bu şehrin çocuklar ve gençlerine olan hizmetlerdir” dedi.

“2036 OLİMPİYATLARINI İSTANBUL'A KAZANDIRACAĞIZ”

Gençlerin İBB'de söz sahibi olmasına yönelik stratejik adımlar attıklarını kaydeden İmamoğlu,

şöyle konuştu:

* Bu milletin evlatlarına adil ve eşit bir biçimde kaynaklarını kullandıran bir belediye olmak istiyoruz.

*Okul öncesi kreşler, tarihinde ilk kez yurtları olan bir belediye, ‘Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı'ndan tutun da bu şehrin tarihinde ilk kez atılmış adımları atmaya devam ediyoruz.

İmamoğlu, 2036 Olimpiyatları'nı İstanbul'a kazandırmak için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek açılışını yaptıkları Maltepe Atletizm Pisti'nin de bu vizyon kapsamına girdiğini vurguladı. İmamoğlu Avrupa yakasında da benzer bir tesisi İstanbul'a kazandırmanın sözünü verdi.

“MİLLETİN SESİ” MİTİNGİNE KATILIM DAVETİ

Vatandaşları, 21 Mayıs Cumartesi günü Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenecek “Milletin Sesi” mitingine davet eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Genel Başkan'ımız Maltepe’de olacak. Özelikle siyaset üstü bir buluşmada, milletini dinleyen ve milletimizle beraber düşünen ve tam da Gençlik ve Spor Bayramı’nda, gençlerimizin bu topraklara umudunu bağladığı, gençlerimizin iyi eğitim aldığı, gençlerimizin ‘Liyakatle ben çalışırsam olur, eğitimimi iyi alırsam olur ve dayıya, halaya, amcaya ihtiyacım yok, bir tanıyana ihtiyacım yok, istediğim işe kendi başarımla girerim' diyebilecekleri günlere kavuşmak istiyoruz.

*‘Bugünlere ben de kavuşmak istiyorum. Ben de sesimi duyurmak istiyorum. Ben de sesim orada daha yüksek çıksın istiyorum' diyenler varsa, ‘Hak, hukuk, adalet istiyoruz' diyenler varsa, -ki var, biliyorum- bütün İstanbulluları 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Maltepe’ye bekliyoruz.

ALTAY: “İMAMOĞLU, İSTANBUL'DA YÜZÜMÜZ AK ETTİ”

Kurdele kesimi öncesinde konuşan Altay da şunları söyledi:

*Çocukların ve gençlerin Ekrem Abisine, bu güzel tesis ve bundan sonra çocuklar ve gençler için, İstanbul için yapacaklar için şimdiden peşinen çok çok teşekkür ediyorum.

*Eksik olmasın, yüzümüzü ak etti. İstanbullulara karşı mahcup değiliz. Başımız dik, alnımız açık. Atletizm pistini açıyoruz.

*Kendisi de ilkokulda atletizmle spora başlamış. 100 metre koşunun bir performansı vardır, maratonun bir hızı ve performansı vardı.

*Çok şükür kıymetli kardeşim, 100 metre hızıyla maraton koşuyor İstanbul için. Sevgili gençler, 103 yıl önce bugün, Samsun rıhtımına bir gemi yanaştı.

*Bir mavi gözlü dev limana indi, rıhtıma indi. Tehditlere boyun eğmedi, idam fermanına meydan okudu.

*Katli vacip fetvalarına meydan okudu. Suikastlara meydan okudu. Bir adım geri atmadı. Eğilmedi, bükülmedi ve Samsun’dan İzmir’e o da bir büyük maratonu koştu ve bize bu Cumhuriyet'i armağan etti. Ve size emanet etti.

*Türkiye’nin gençleri, Türkiye’den umudunu kesmemelidir. Türkiye’den başka ülkelerde yaşam aramamalıdır.

*Bizlere ve Türkiye’ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenin. Güzel bir gelecek, Türk gençliğini bekliyor. Bayramınız kutlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun.

İLK YARIŞI İPEK MERMİ KAZANDI

Tesisin açılışı; Altay, İmamoğlu çifti, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve çok sayıda sporcu tarafından kesilen kurdele ile gerçekleştirildi.

İmamoğlu çifti, pistte gerçekleştirilen ilk yarış olan “60 metre kızlar yarışını” başlattı. Yarışı, 9,44'lük performansıyla 2013 doğumlu İpek Mermi kazandı.

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