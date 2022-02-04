İBB tartışılan inşaat için harekete geçti: Acil durdurun

İBB, Süleymaniye Camii’nin siluetini bozan İlim Yayma Vakfı tarafından inşa edilen yurt binası inşaatının acilen durdurulması için koruma kuruluna başvurdu.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen yurt binasındaki uygulamaların durdurulması için İstanbul 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu'na başvurarak harekete geçti.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yapılan itiraz başvurusunda, projenin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğu vurgulandı

Kamuya terk işlemlerinin dahi yapılmadığı belirlenen projenin yeniden değerlendirilmesi istendi. Onay süreçlerinin tamamlanmadan ruhsat ve inşaat sürecinin başlatıldığı belirtildi.

EMSAL UYARISI YAPILDI

Bina inşaatı ile ilgili emsal uyarısı yapılarak Süleymaniye yenileme alanında; bir adada yapılacak uygulamanın bütün yenileme alanına emsal teşkil edeceğine dikkat çekildi.

Daha titiz bir çalışma sürdürülmesi gerekirken, son derece büyük kütleli ve siluete olumsuz etkisi olan bir proje hazırlandığının altı çizildi.

YIKILAN BİNADAN DAHA YÜKSEK

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın başvurusunda, Süleymaniye önünde yükselen yapının, yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı şekilde hazırlandığı aktarıldı.

Yeni binanın, yıkılan yapıdan daha yüksek bir biçimde inşa edildiği belirtildi. Yıkılan binanın çatı üst kotu 52,89 metre iken uygulaması yapılan binada çatı üst kotunun 53,19 metre olduğu vurgulandı.

Kaçak katı olan eski binayı emsal alarak Süleymaniye çevresinde siluet etkisini bozacak bir kot belirlendiği ifade edilerek iddia edilenin aksine yıkılan binadan daha yüksek bir proje olduğuna dikkat çekildi.

KURULA ÇAĞRI: SÜLEYMANİYE'YE YAKIŞACAK BİR PROJE OLSUN

Projeye onay veren İstanbul 1 numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu'nun kapatılması nedeniyle, yetkili kurul İstanbul 4 numaralı Koruma Bölge Kurulu'na başvuran İBB, bu kurulun daha önce incelemediği mevcut projeyi yeniden hassasiyetle ele almasını talep etti.

Kurula, Süleymaniye'ye yakışacak bir projenin hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı.

SİLÜETİ BOZAN KAÇAK YAPILAR YIKILACAK

İBB'den yapılan açıklamada, Dünya Miras Alanı Süleymaniye'de devam eden çalışmalar neticesinde önceki yıllarda oluşmuş uygulamaların belirlendiği, kaçak kat, teras gibi yapılarla ilgili önümüzdeki günlerde gerekli yıkım işlemlerine başlanacağı duyuruldu.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

İlim Yayma Vakfı'na ait yurt binasının projesi, yerel seçimlerin hemen ardından 1 Nisan 2019'da Koruma Kurulu'na iletildi.

İki seçim arasında hazırlanarak kurula iletilen yapıyla ilgili “Yenileme Alanları Ada Avan Projeleri”, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın onayını almadı. Onay olmaksızın “Ada Avan Uygulama Projeleri” ile aynı anda Temmuz 2019 tarihinde projesi, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

İlginizi Çekebilir Tepki çeken inşaat sorumlularından pişkin savunma