İBB, ucuz yemek için kent lokantaları açıyor

İBB, ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan, başta öğrenciler ve dar gelirli çalışanlar olmak üzere İstanbul halkının ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşması için kent lokantaları açıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerinden biri olan kent lokantalarının ilki Çapa’da hizmete girecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinden biri olan kent lokantaları, dar gelirli İstanbulluların özellikle öğrenci ve emekçilerin günlük yemek masrafına destek olmak için hizmetlerine başlıyor.

Halka sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı öğünlerle sunacak ilk kent lokantası, 17 Haziran'da Çapa'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılacak.

ÇALIŞANLARIN TAMAMI KADIN

Kadın istihdamı konusunda tarihinde ilkleri yaşayan İBB, Çapa Kent Lokantası’nda kadın personel istihdam edecek. 10 kişilik kadrosunun tamamı kadınlardan oluşacak. Dar gelirlinin günlük yemek masrafını hafifleten proje, aynı zamanda kadınlara da iş imkanı sunacak.

DÖRT ÇEŞİT YEMEK

İBB Lojistik Destek Merkezi'nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanan dört çeşit yemek her gün kent lokantalarında İstanbul halkına sunulacak. Dileyen herkes, tabldot usulü servis edilecek öğünleri uygun fiyatlarla alabilecek. 12.00-20.00 arası hizmete verecek Çapa Kent Lokantası'nda günde 500 kişi yemek yiyebilecek.

SAYILARI KISA ZAMANDA ÇOĞALACAK

Kent Lokantası'nın ikincisi Bağcılar'da açılacak. Açılışa hazır hale gelen Bağcılar Kent Lokantası, kısa bir süre sonra Bağcılar Meydanı'nda hizmet vermeye başlayacak. İlerleyen süreçte şehrin farklı noktalarında açılacak Kent Lokantaları, İBB güvencesiyle uygun fiyatlı yemekleri İstanbullularla buluşturacak.

İlginizi Çekebilir İBB, işsiz gençler için istihdam zirvesi düzenliyor