İBB ve Üsküdar zabıtası birbirine girdi

Üsküdar Salacak sahilinde Atatürk Anıtı’nda onarmak için İBB Miras ekibinin alanda yapacağı çalışmaya Üsküdar Belediyesi zabıtası engel oldu. İBB zabıtası ve Üsküdar zabıtası arasında arbede yaşandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Üsküdar Salacak sahilindeki tören alanı olarak kullanılan Atatürk Anıtı’nın bulunduğu otoparkta İBB zabıtası ile Üsküdar Belediye zabıtası karşı karşıya geldi.

Alandaki Atatürk Anıtı’nın onarılması ve anıtı açığa çıkaracak şekilde temizlenmesi için İBB Miras ekibi tarafından çalışma yapmak üzere hazırlıklara başlandı.

İBB ZABITASI ALANI BOŞALTTI, ÜSKÜDAR ZABITASI MÜDAHALE ETTİ

İBB yetkisindeki alanda gerçekleştirilecek çalışma için sabah erken saatlerde İBB zabıtası gelerek alanı boşalttı.

Üsküdar Belediyesi zabıtası da bunun üzerine alanın otopark amacı dışında kullanılarak inşaat yapılacağı iddiasıyla çalışmaya müdahale etti.

İşçiler ve araçlar darp edildi. İBB zabıtası ve Üsküdar Belediye zabıtası arasında arbede yaşandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

“İBB MİRAS ANITI TEKRAR ŞEHRE KAZANDIRACAK”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “1971'de Üsküdar'da Atatürk Anıtı Yaptırma Derneği'nin öncülüğünde halkın para toplayarak yaptırdığı Atatürk Anıtı yıllardır otopark ile kuşatılmıştı, anıtın varlığı bile unutulmuştu. İBB Miras Üsküdar'ın Atatürk Anıtı ve çevresinin bakımını yaparak tekrar şehre kazandıracak.” dedi.