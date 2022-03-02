İBB: Zamlara rağmen KDV ve ÖTV indirimi aylardır sağlanmıyor

İBB Sözcüsü Murat Ongun, akaryakıt zamlarının belediyeye olan etkisiyle ilgili yaptığı açıklamasında, "1 Ocak 2022’den bugüne dek mazotun litresinde 6.89 TL fiyat artışı oldu. Art arda gelen akaryakıt zamlarına rağmen, belediyelere KDV ve ÖTV indirimi aylardır sağlanmıyor" dedi.

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26 Şubat’ta akaryakıta yapılan tarihi zammın ardından bir hafta geçmeden yine büyük bir zam haberi geldi. Benzinde 0,88, motorinde 1,51 TL/LT fiyat artışının bu geceden itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) de açıklama yapıldı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin uğradığı zarara dikkat çekerek, “İETT, milyonlarca İstanbulluyu taşımak için sadece 1 günde 600 bin litre mazot tüketiyor. 1 Ocak 2022'den bugüne dek mazotun litresinde 6.89 TL fiyat artışı oldu. Art arda gelen akaryakıt zamlarına rağmen, belediyelere KDV ve ÖTV indirimi aylardır sağlanmıyor” dedi.

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