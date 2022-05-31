İBB’de üst düzey ayrılık

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, görevinden ayrıldığını duyurdu. Arslan, kültür, sağlık, sosyal hizmetler, basın yayın ve halkla ilişkiler dairelerinden sorumluydu.

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2019 yılında beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), Kültür Dairesi Başkanlığı, Sağlık Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan sorumlu genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Dr. Şengül Altan Arslan görevinden ayrıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arslan “Üç sene önce iyiden, güzelden ve umuttan yana esen değişim rüzgarlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üstlendiğim genel sekreter yardımcılığı görevi ile hepimizin hasretini duyduğu eşitliğin, kapsayıcılığın ve adil bir bölüşümün örneklerini yaratan çalışmalara katkı sunma fırsatı buldum.

16 milyon İstanbullu için yüzlerce çocuğun yuvası olan, kadınların ihtiyaç duydukları her an aradığı, yerelde eşitliği taahhüt eden bir kurum haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bundan sonraki süreçte farklı noktalarda hizmet vermeye devam edeceğim.

Bugüne kadar yapılanların gösterdiği gibi bundan sonra da eklenecek her bir yeni çalışma ile İstanbul'da her şeyin çok güzel olmaya devam edeceğine eminim” dedi.

İZMİR'DEN İBB'YE TRANSFER

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de görevinden ayrıldığını açıklayarak İBB bünyesinde görev alacağını duyurmuştu. İBB üst düzey yönetiminde önümüzdeki günlerde yeni görevlendirmelerin yapılması bekleniyor.

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