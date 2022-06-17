İBB’den ‘Emirgan Korusu’ açıklaması: 130 kuru ağaç kaldırıldı, yerine yenileri dikiliyor

İBB, Emirgan Korusu’nda ağaçların kesildiği iddialarına karşı açıklama yaptı. Açıklamada, İBB sorumluluğunda bulunan ve sit koruması altında olan Emirgan Korusu'nda orman idaresi tarafından izin verilen 130 adet kuru ağacın kaldırıldığı ve yerine sağlıklı ağaçların dikiminin gerçekleştirilerek ormanın korunduğu belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emirgan Korusu'ndaki ağaçların İBB tarafından kesildiği yönündeki iddialar üzerine kurumdan yazılı açılma yapıldı.

İBB'den yapılan açıklamada, ”Emirgan'da iddia edildiği gibi bir ağaç katliamı değil aksine ormanı koruyacak, ölü ağaçları kaldırıp yenilerini koyacak amenajman, yani kesilmesi gereken ölü ağaçların, doğal denge göz önüne alınarak kaldırılması işi yapılıyor. Korularda toplu ağaç ölümleri ve devrilmeleri ortaya çıktığında yapılacak iş gerçekleştiriliyor” denildi.

“2002 YILINDAN BU YANA YAPILIYOR”

Emirgan Korusu'nda 2021 yılında 15 türden 140 adet ağaç dikimi yapıldığı, 2022 yılında Erguvan, Sedir, Ihlamur, At kestanesi, Meşe, Sığla, Demir Ağacı, Manolya gibi 13 türden 175 adet ağaç dikimi planlandığı kaydedildi.

Emirgan Korusu'ndaki kuru ağaç kaldırılması ve yerine yeni sağlıklı ağaç dikimi işleminin 2002 yılından buyana yapılan rutin bir ormancılık işlemi olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

İZİN SÜRECİ

İBB'nden verilen bilgilere göre Emirgan Korusu'nda çeşitli nedenlerle kurumuş ağaçların tespiti ve damgalanması için Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü, 11 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne müracaat etti.

İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü İstanbul Orman İşletme Şefliği tarafından 30 Aralık 2021 tarihinde ‘'Olağan üstü hasılat etası'' raporu onaylanarak Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğüne iletildi.

İZİN ALINARAK 130 KURU AĞAÇ KALDIRILDI

Gelen yazı üzerine Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü, 17 Ocak 2022 tarihli yazı ile Avrupa Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü'ne yazı yazdı.

Müdürlük, tarafından ‘'iş emri'' düzenlenerek İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş Genel Müdürlüğüne gönderildi. 13-16 Haziran 2022 tarihleri arasında İBB'nin yeşil alanlar bakım sorumlusu İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş ekiplerince Emirgan Korusunda orman idaresi tarafından izin verilen 130 adet kuru ağaç kaldırıldı.

17 Haziran 2022 tarihinde kuru ağaç kök sökümü yapıldı ve yeni yetişkin ağaç dikimine başlandı. Çalışmaların temmuz ayı içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

İŞLEMLER YASAYA UYGUN

Tüm işlemlerin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna göre Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Koruma Komisyonlarının onayı ile gerçekleştirildiği ve 6831 sayılı “Orman Kanunu”na göre hazırlanan amenajman planına uyulduğu vurgulandı.

İlginizi Çekebilir İBB tarihinde ilk... İlk servis İmamoğlu'ndan