İBB’den İlim Yayma Vakfı’na fotoğraflı yanıt: Hakikati göstermek boynumuzun borcudur

Süleymaniye Camii’nin silüet bozan yurt binası inşaatına dair İlim Yayma Vakfı'nın "Daha yüksek bina vardı yıktık yüksekliğini düşürdük” şeklindeki açıklamasına İBB, karşılaştırmalı fotoğrafla yanıt verdi. 2016’da o bina varken çekilmiş ve şimdi çekilmiş fotoğrafların karşılaştırmasını paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Yükselik düşmedi aksine yeni bina daha yüksek. Hakikati göstermek boyun borcumuzdur" dedi.

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Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan İlim Yayma Vakfı tarafından inşa edilen yurt binası tartışılmaya devam ederken, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

KARŞILAŞTIRMALI FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

İlim Yayma Vakfı'nın yaptığı açıklamaya yanıt veren Polat, “Süleymaniye'de daha yüksek bina vardı yıktık yüksekliğini düşürdük” diyen vakıf ve kurum açıklamalarına 2016'da o bina varken çekilmiş ve şimdi çekilmiş fotoğrafların karşılaştırmasını sunuyoruz. Yükselik düşmedi aksine yeni bina daha yüksek” dedi. Polat, karşılaştırmalı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

“HAKİKATİ GÖSTERMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Mahir Polat'ın açıklamaları şöyle devam etti;

“3 gündür hepimizin üzerine titrediği Süleymaniye gibi bir ortak değerimizi korumak için basitçe yeni yapının Süleymaniye avlusundan ve silüetten kubbeleri kapattığını, eski yapının bu yükseklikte olmadığını, burada yapılacak yenileme yapılarının alelade olamayacağını, Süleymaniye'de yeni yapılaşmada yükselmeyi değil yükseklik düşürmeyi başarmamız gerektiğini, herkesin gördüğü ve rahatsızlık duyduğu bu yeni projeden vazgeçilmesi gerektiğini anlatıyoruz.

Aldığımız öfkeli, sitemli ve bizi manipülasyonla suçlayan yaralayıcı sözlere bu görüntüler ile hakikati göstermek boyun borcumuzdur, bu hatadan dönülmesi için işbirliği çağrımızı yeniliyoruz. Alanda gerekli onayların olmadığı bir avan projesi uygulanmıştır. Mevzuat ve etik açıdan yanlış bir projedir. “

“İZİN VERMEYECEĞİZ”

Son olarak Süleymaniye Camisi'nin eski fotoğrafını paylaşan Polat, “Alanda bir avan projesi yapılması gerekiyor. İBB olarak bu alanda ve tüm Süleymaniye'de yeni bir avan proje hazırlıyoruz. Süleymaniye'nin gerçek dokusu bu fotoğraftaki gibidir. 1950'lerden bu yana yok edilmiştir. Bunu geri getireceğiz, bunun dışında projelere izin vermeyeceğiz” dedi.

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