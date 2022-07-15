İBB’nin okul yapım engeli bir buçuk yıl sonra aşıldı

İBB'nin okul yapımlarının engelletilmesine rağmen aradan geçen yaklaşık bir buçuk yılın sonunda Elazığ'da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için 10 Ağustos tarihinde ihaleye çıkılacağı öğrenildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Bu durum bürokrasimiz adına üzücü bir durum" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan ve eğitim veremez hale gelen okulların yıkılması sonrasında kentte okul sorununu çözmek adına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un talebi üzerine CHP'li Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyeleri okul yapma kararı almıştı.

İçişleri Bakanlığı, Elazığ Valiliği tarafından CHP'li belediyelerin kentte okul yapmalarına aylarca cevap vermemişti. Bakanlığın, belediyelerin okul inşa etme taleplerine cevap vermemesine CHP'li vekil Gürsel Erol tepki göstermişti.

İMAMOĞLU'NA, VALİ VE AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI RANDEVU VERMEMİŞTİ

Geçen yıl okul yapım protokolünü imzalamak için Elazığ'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaret talebine cevap vermeyen Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları’na tepki göstermişti. İmamoğlu, “Benim de temsil ettiğim makam 16 milyon İstanbullunun makamı.

Ekrem İmamoğlu'na randevu vermeyen kim olursa olsun aslında, 16 milyon İstanbulluya vermiyor, yok sayıyor, kötü bir tarifte bulunuyor, hakaret ediyor ne yazık ki. O bakımdan ben her gittiğim şehirde o şehrin mülki amirinden, belediye başkanına randevu taleplerine devam edeceğim duyurulur. Elazığ valisini ziyaret etme arzum, Elazığ’a ve devletime duyduğum saygıdandır. Bundan vazgeçmeyeceğim” demişti.

PROTOKOLE KATILAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

İstanbul Büyükşehir ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri okul yapma kararın ardından 5 Şubat'ta protokol törenine katılan Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, görevinden alınarak merkeze çekilerek bakanlık bünyesinde Personel Daire Başkanlığına koordinatör olarak görevlendirilmişti. Görevden alınan Gürtürk'ün yerine İzmir Milli Eğitim il müdür yardımcısı Mehmet Yiğit atanmıştı.

OKUL YAPIM İŞİ İHALE TARİHİ AÇIKLANDI

Okul yapım kararının alınmasına yaklaşık bir yıl olması sonrasında İBB tarafından Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesinde inşa edilecek olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapım ihalesi yayınlandı. Açık ihale usulüyle yapılacak olan lise yapım işi ihalesi 10 Ağustos saat 10.30'da yapılacağı açıklandı.

“ENGELLEMELERE RAĞMEN İHALE SÜREÇLERİNE GİRDİK”

Tüm engellemelere rağmen okulların ihale süreçlerine gelindiğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Elazığ depreminin ardından CHP'li belediyelerimiz şehrimizdeki okul eksikliğini gidermek ve öğrencilerimizin rahat koşullarda eğitim almaları için okul inşa etme kararı almış bu kararını ise gerek Elazığ valiliğine gerekse Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmişti. Belediyelerimizin okul inşa etme kararının ardından bürokratik engellemelerden tutun da İBB'nin okul yapım protokolüne katılan Milli Eğitim Müdürünün görevden alınmasına kadar birçok olay yaşanmıştı.

Yaklaşık bir buçuk yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyemizin depremden en çok etkilenen mahallelerden biri olan Sürsürü Mahallesi'nde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapım ihalesinin gecikmelide olsa ihale tarihi belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Elazığ'a hayır amaçlı okul yaptırması dahi bürokratik engellere takılarak ancak bir buçuk yıl sonra aşılıyor. Bu durum bürokrasimiz adına üzücü bir durum.

Bir buçuk yıl boyunca bürokratik tüm engellemelere rağmen süreci bu noktaya kadar getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En kısa sürede Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerimizin inşa edeceği okullarımızın da ihale tarihleri netlik kazanacaktır. Şehrimizin okul sorunlarının çözümü için katkı sağlayan Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza ve değerli yöneticilerine sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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