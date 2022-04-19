İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, "Kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" iddiasıyla gözaltına alındı.
Kendisine ulaşan hackerlerin e-devlet üzerinden bilgi sızdırdığı iddiasıyla gündeme gelen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, dün akşam Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Haskoloğlu, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
‘HUKUKA AYKIRI KİŞİSEL BİLGİ’ İDDİASI
Haskoloğlu'nun “Kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” suçundan gözaltına alındığı belirtildi. Haskoloğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın şikayetçi olduğu öğrenildi.
ERDOĞAN VE HAKAN FİDAN
İbrahim Haskoloğu 12 Nisan'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Yaklaşık 2 ay önce bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil.” ifadelerini dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlikleri paylaşmıştı.