İçişleri: 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru uluslararası sulardaki gemiye taciz ateşi açtı
İçişleri Bakanlığı, Çanakkale Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin uluslararası sularda bir gemiye taciz ateşi açtığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
* “Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir.”