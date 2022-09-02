Abone Ol

İçişleri: 4 teröristin etkisiz hale getirildiği alanda, silah ve mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesi kırsalında, 1'i terörden arananlarda turuncu kategoride 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından bölgede silah, mühimmat, örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İçişleri: 4 teröristin etkisiz hale getirildiği alanda, silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Van’ın Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında dün İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 1’i turuncu kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ardından yapılan arazi aramasında 1 yarı otomatik av tüfeği, 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 milimetrelik tabanca, 1 tabanca şarjörü, 264 fişek, 8 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 1 el dürbünü, 4 termal şemsiye ile çok sayıda örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. (DHA)

İçişleri Bakanlığı'ndan 'çakarlı araç' genelgesi İlginizi Çekebilir İçişleri Bakanlığı'ndan 'çakarlı araç' genelgesi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
İçişleri Bakanlığı terörist Van