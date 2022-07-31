İçişleri: 59 milyon acil çağrının 40 milyonu asılsız çıktı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde yaygınlaştırılan 112 Acil Çağrı Merkezlerine, yılbaşında bu yana 59 milyon 107 bin 410 çağrı geldiğini, bunlardan 40 milyon 748 bin 69'unun ise asılsız olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerli yazılım imkanları ile geliştirilen ve acil çağrı hatlarını tek numarada birleştiren 112 Acil Çağrı Merkezlerinin, 81 ilde hizmet verdiği belirtilerek, “7 gün 24 saat esasına göre çalışan 112 Acil Çağrı Merkezlerinde, bu yılın 7 aylık döneminde toplam 59 milyon 107 bin 410 çağrı karşılandı.

Bunların 40 milyon 748 bin 69’unu asılsız çağrılar oluştururken, bu süreçte gerçek çağrı sayısı 18 milyon 359 bin 341 olarak kaydedildi” denildi. Engelsiz 112 hizmeti ile de yılbaşından bugüne kadar 1600 vatandaşa görüntülü işaret dili hizmetinin sunulduğu belirtildi.

E-CALL SİSTEMİ İLE 44 BİN 305 ACİL DURUMA MÜDAHALE EDİLDİ

Araç içi otomatik acil durum çağrısı sistemi olarak tanımlanan e-call sistemi ile ilgili de “Olası trafik kazası durumunda, kazazedelerin bilinci kapalı bile olsa otomatik olarak 112’yi arayarak, aracın bilgisayar sistemlerinden alınan kaza anına ilişkin verileri 112 Acil Çağrı Merkezine iletiyor. Gerek olması halinde ise 112 Acil Çağrı Merkezi’nden aracın geri aranabilmesini sağlıyor. 1 Ocak-25 Temmuz arasında e-call sistemi ile 112 Acil Çağrı Merkezlerinde 44 bin 305 acil duruma anında müdahale edildi” ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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