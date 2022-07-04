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İçişleri Bakanlığı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iç savaş çıkacağı iddiası ile suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Yayınlanma: 11:48 - 04 Temmuz 2022 Güncellenme:
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İçişleri Bakanlığı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ‘Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamada Ümit Özdağ’ın iç savaş çıkacağı iddiası ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Bakan Yardımcısı Çataklı, “Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyeliler’in ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil” dedi.

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İçişleri Bakanlığı Ümit Özdağ