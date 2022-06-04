İçişleri, ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 41’e yükseldiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

*Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

*Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 41’e yükseldi. İHA

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