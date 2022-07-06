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İçişleri: Van’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 16:02 - 06 Temmuz 2022 Güncellenme:
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İçişleri: Van’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli ‘Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu’ düzenlendi.

Çatak kırsalında terör örgütü üyeleriyle çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda yaralanan 2 jandarma personelinin tedavileri devam ediyor.

Bölgede operasyonun sürdüğü ve iç güvenlik operasyonları kapsamında son 6 günde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3’E ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında başlatılan operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı’nca J-SİHA destekli Çatak kırsalında yürütülen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Van Çatak kırsalında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir” denildi. (DHA)

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