İçişleri’nden Eskişehir’deki kılıçlı görüntü iddiasına açıklama
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Eskişehir'de 3 yabancının elinde kılıçla yürüdüğü iddialarına ilişkin "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal medya üzerinden Eskişehir’de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır. Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz” dedi. (DHA)