İETT Genel Müdürü, akaryakıt zamlarının İstanbul’a maliyetini açıkladı

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, akaryakıta 2 gündür üst üste yapılan zamların, İstanbul’un toplu ulaşımını sağlayan kuruma yıllık maliyetinin en az 500 milyon TL olduğunu açıkladı.

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İstanbul'da toplu ulaşımın bel kemiği olan İBB kuruluşu İETT, akaryakıta gelen zamlardan en çok etkilenen kurumların başında geliyor.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, 2 gündür üst üste akaryakıta gelen zamlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bilgili “Son 2 günde yapılan zamlarla, 22 Lira olan mazot, bugün 25 Liraya yaklaştı. İETT 6.000 otobüs için yılda 200 milyon litreden fazla mazot tüketiyor. Sadece son 2 günde gelen zammın İETT'ye yıllık maliyeti en az 500 milyon lira” paylaşımında bulundu.

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