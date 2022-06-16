İETT Genel Müdürü’nden mazota vergi muafiyeti çağrısı

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, 2021’de 7 TL olan mazotun dolar yükselmese bugün en fazla 12-13 TL seviyesinde olacağına dikkat çekerek “Oysa, bugün sadece vergisi 7 lira, kendisi de 30 liraya dayandı. Şimdi toplu ulaşımda acil telafi, ancak mazota vergi muafiyeti ile mümkün” dedi.

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İstanbul'un toplu ulaşımını sağlayan İETT'nin Genel Müdürü Alper Bilgili, sürekli artan akaryakıt fiyatlarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bilgili, toplu ulaşımda mazota vergi muafiyeti getirilmesini istedi.

Bilgili “Dolar yükselmeseydi, 2021'de vergiler dahil 7 lira olan mazot, petrol fiyat artışları ile bugün en fazla 12-13 liralarda olacaktı. Oysa, bugün sadece vergisi 7 lira, kendisi de 30 liraya dayandı. Şimdi toplu ulaşımda acil telafi, ancak mazota vergi muafiyeti ile mümkün” dedi.

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