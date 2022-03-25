İğrenç olay! Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

İstanbul Küçükçekmece’de bir şahsın sokakta çocuklara cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı. Mahalleli yakaladığı şahsı önce dövdü, sonra polis ekiplerine teslim etti.

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Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece, Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokakta bulunan çocuklara cinsel organını göstererek tacizde bulundu.

MAHLALLELİ ÖNCE DÖVDÜ, SONRA POLİSE TESLİM ETTİ

Durumu fark eden mahalleli şahsı yakalayarak linç girişiminde bulundu. Mahalleli darp ettiği şahsı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

KAMERAYA YANSIDI

Polis merkezine götürülen şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, mahallelinin şüpheliyi darp ettiği anlar kameraya yansıdı. İHA

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