İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nin yayınladığı ilana göre boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik Bölümü’ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Son başvuru tarihi : 22.07.2022
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