İki bakandan maden faciası açıklaması: Soruşturmayı 5 savcı yürütüyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, maden ocağındaki patlamayla ilgili soruşturmayı 5 cumhuriyet savcısının yürüttüğünü belirterek, "Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır." dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise hasarları tespiti yapılıncaya kadar madende faaliyetlerin durulduğunu söyledi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasrada patlamanın yaşandığı ve 41 madencinin hayatını kaybettiği maden sahasında koordinasyon merkezinde görüştükten sonra ortak açıklamada bulundu.

Herkesin çok üzüldüğünü vurgulayan Bozdağ, “Tabii ateş düştüğü yeri yakar. Yüreğimiz yanıyor. Bugün bu acıyı paylaşmak için Amasra’mıza geldim. Şehit olan 41 kardeşimize Cenabıhak’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, bu kazanın etkin bir şekilde soruşturulmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli tahkikatı başlattığını hatırlattı.

“BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATILACAKTIR”

Bozdağ, bu tahkikatın Amasra Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

“İlk önce 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine sayı 5’e çıkarıldı. Şu anda 5 cumhuriyet savcımız tahkikatı sürdürmektedir. Buradan kamuoyunun şunu açıkça ifade etmek isterim; bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır.

Kafalarda ne kadar soru varsa onların hepsinin cevabı bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç; maddi hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa bu kim veya kimlerden kaynaklanıyorsa hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın.

Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız harekete geçmiştir. Hem adli tahkikat başlatmış hem adli tıptan görevlendirilen takviye uzmanlarla buradaki çalışmalar koordine edilmiştir.

Onun için savcılığımıza ve ayrıca adli tıptan gelen arkadaşlarımıza da burada huzurlarınızda teşekkür ederim. Bundan sonra da bu tahkikatı biz de bütün Türkiye gibi yakından takip edeceğiz.”

“MADDİ HAKİKAT BÜTÜN YÖNLERİYLE ORTAYA ÇIKACAKTIR”

Adalet Bakanı Bozdağ, bölgede yürütülen çalışmalara da değinerek şunları dile getirdi:

“Şu anda soğutma çalışmaları henüz bitmediği için içeride bir delil tespiti yapma imkanı henüz yok ancak bundan sonraki süreçte soruşturmanın gerekleri neyse bunların hepsi titizlikle yerine getirilecek ve maddi hakikat ifade ettiğim gibi bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarılacak.

Herhangi bir ihmal, kusur veya başka da öngöremediğimiz sebep varsa bunlar tespit edilecek, ilgililer hakkında da gerekli hukuki işlemler yapılacaktır. Bu konuda kimsenin endişesi olmamasını buradan özellikle ifade etmek isterim. Bakanlık olarak bu süreci bütün Türkiye kamuoyu gibi yakından takip edeceğiz. Tekrar büyük

geçmiş olsun diliyorum. Rabbim bir daha böyle kazaları, belaları aziz milletimize yaşatmasın diliyorum. Şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar Cenabıhak’tan temenni ediyorum. Büyük geçmiş olsun Amasra’mıza, Bartın’ımıza ve ülkemize.”

“HASAR TESPİTİ YAPILANA KADAR FAALİYETİ DURDURDUK”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise yangının kısmi olarak devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Dün itibariyle 41 kardeşimizin cenazesini çıkarttığımızı belirtmiştim. Bugün itibariyle teknik ve güvenlik ekiplerimiz kısmi devam eden yangınla mücadeleye devam ediyor ve o alanı komple kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi.

Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor arkasında da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı kontrol altına alacağız.

Sonrasında tesisin yeniden üretime hazırlanması için oluşan hasarları tespiti ve bunların yeniden düzenlenmesi gibi işlemler devam edecek. Tabii ki bu işler bitinceye kadar Amasra müessesemizde kömür üretimine de ara veriyoruz.”

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