İki kadına asitli saldırı: Birinin durumu ağır

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yabancı uyruklu iki kadın asitli saldırıya uğradı. Saldırganın kadınlardan birinin sevgilisi olduğu öğrenildi. Kaçan saldırganı JASAT ekipleri yakaladı. Saldırıya maruz kalan kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yabancı uyruklu iki kadın asitli saldırıya uğradı. Olay, geçtiğimiz gün Karahayıt Mahallesindeki bir otelde yaşandı. Saldırgan Özgür G. (44) İstanbul'dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova (27) ve onun arkadaşı Kırgızistan uyruklu Sarvinoz Khaırullaeva (23) ile hafta sonu tatili için Karahayıt Mahallesinde bir otele gitti.

İddiaya göre otel odasında Özgür G. ile sevgilisi Kalandarova arasında telefonu izinsiz kurcaladığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce çıkan arbedede Kalandorova, Özgür G'nin yüzünü tırnaklarıyla yaraladı.

‘ASİTİ RESEPSİYONA BIRAKMIŞ'

İddiaya göre Kavganın ardından Özgür G. odadan ayrılıp otelin resepsiyonuna daha önce emanet olarak bıraktığı asidi alarak geri döndü. Özgür G. yanında getirdiği termos içindeki asidi yatakta uyuyan kavga ettiği sevgilisi Kalandarova ve kız arkadaşının üzerine savurdu. İki kadın asitle ağır yaralanırken, Özgür G. de yüzüne gelen asitle yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine otel görevlileri odaya koştu. Bu sırada Özgür G., olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücutlarına dökülen asitle ağır yaralanan Kalandarova ve Khaırullaeva acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan Kalandarova, İzmir'e sevk edildi. Khaırullaeva'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

‘JANDARMA GÖZALTINA ALDI’

Olayın arından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kaçan Özgür G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Aydın'da olduğu belirlenen saldırgan, dün JASAT'ın düzenlediği operasyonla yakalanıp, Denizli'ye getirildi. Saldırgan verdiği ifadesinde, Sevgilisiyle telefon yüzünden kavga ettiklerini belirterek, “Telefonunu kontrol etmek istedim. Sevgilim bana ‘Benim telefonumu senin alma hakkın yok.' dedi. Beni aldattığını söyleyince aramızdaki tartışma büyüdü.

Elimdeki telefonunu almak isterken, benim yüzümü tırnakladı. Bana ‘Senin gibi aç köpekle işim olmaz' deyince kendimi kaybettim. Daha sonra porçözü alarak kapağını açıp ona doğru savurdum. Porçözün yakıcı olduğunu bilmiyordum, neden aldığımı hatırlamıyorum. Olayı tasarlayarak ya da planlayarak otele getirmedim. Sevgilimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sadece yaralamak için üzerine döktüm. Sevgilimin arkadaşı nasıl yaralandığını bilmiyorum. Sevgilime porçözü döktükten sonra birbirlerine sarıldılar o yüzden yaralanmış olabilir” dedi.

Alınan ifadesinin ardından Özgür G. sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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