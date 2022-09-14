İki kardeşe kurulan pusu kamerada

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde traktörle fıstık bahçesine giden 2 kardeş, husumetli olduğu akrabaları tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde kendilerini mermilerden korumaya çalışan kardeşlerden Fevzi Yıldırım, kolundan yaralandı.

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Olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Denizbacı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler Fevzi ve Bülent Yıldırım, fıstık hasadı için traktörle gittikleri bahçede ellerinde silah olan husumetli kuzenlerinin taciz ateşine maruz kaldı.

Silahlı saldırıda Bülent Yıldırım traktörün römorkuna yatarak mermilerden korunmaya çalışırken, sürücü koltuğundaki Fevzi Yıldırım ise traktörden atladığı sırada kolundan vuruldu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay anı ise cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; uzun namlulu silahlardan çıkan mermilerin traktör ile römorka isabet etmesi yer aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, kaçan saldırganlardan birinin, Yıldırım ailesinin yaşadığı evine de ateş açıp kaçtığı öğrenildi. Olayda yaralanan Fevzi Yıldırım, Bozova Devlet Hastanesinde tedavisi yapılarak, taburcu oldu. Jandarma, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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