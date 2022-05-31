İki zabıta hakkında 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı

İstanbul Eminönü’nde bir ayakkabı boyacısını darp ettiği iddia edilen İBB’ye bağlı 2 zabıta memuru hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 2 zabıtanın ‘kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Eminönü'nde bir ayakkabı boyacısını darp ettiği iddia edilen İBB'ye bağlı 2 zabıta memuru hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 2021 yılının Şubat ayında meydana gelen olay anlatıldı.

İddianamede, olayı ihbar eden avukat Üsame Ceran'ın savcılığa verdiği şikayet dilekçesine yer verildi. Avukat Ceran dilekçesinde olay günü Eminönü'nden Unkapanı'na gittiğini belirterek

“Bir zabıta aracı önünde bağrışma sesleri duydum. Sesin geldiği yere yöneldiğimde bir vatandaşın yerde yattığını ve bir zabıta memurunun kendisini tekmelediğini gördüm. Vatandaşların olaya tanık olduğunu fark eden zabıta memurları hemen apar topar araca binip olay yerinden uzaklaşmaya başladı.

Telefonumla zabıta aracının fotoğrafını çektim ve vatandaşın yanına gittim. Mağdur yerde kıvranarak ve feryat ederek yatıyordu. 112 ve 155'i aradık olay yerine geldiler.

Olayı sosyal medya hesabımdan paylaşmamın ardından İBB Beyaz Masa Koordinatörlüğü bana ulaştı ve gereğinin yapılacağını belirtti. Şahıslar hakkında kamu davası açılmasını talep ederim” dedi.

“ŞAHISLA TEMASIMIZ OLMADI”

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan zabıta Gökhan Y. olay günü Eminönü bölgesinde göreve çıktıklarını söyleyerek, “Mısır Çarşısı önünde bulunduğumuz sırada turistler yanımıza gelerek bir şahsın turistlerin önüne ayakkabı boyama fırçasını yere attığını, daha sonra ayakkabılarını boyama bahanesi ile kendilerinden para istediğini bildirmesi üzerine arkadaşlarla olayın olduğu yere gittik. Şahsın yine bir turisti rahatsız ettiğini gördük. Bunun üzerine ben ve arkadaşım araçtan indik. Şahsın boya sandığını yediemine teslim etmek amacıyla alıp aracın içerisine koyduk. Bu sırada şahıs bize elindeki falçata ile saldırmaya çalıştı. Bu arada şahıs yerden taş alıp bize doğru atmak isteyince biz de ekip aracımıza binip olay yerinden ayrıldık. Ne benim ne arkadaşların şahıs ile teması olmadı” dedi.

“BENDEN SANDIĞIMI İSTEDİLER VERMEDİM”

Müşteki Bahadır Aba ise zabıtalar tarafından darp edildiğini beyan ederek “Okmeydanı Hastanesi'nde 2 defa ameliyat oldum. Ben olay günü ayakkabı boyacılığı yapıyordum. Kendileri benden sandığımı istediler. Ben sandığı vermedim bunun üzerine beni darp ettiler. Olay yerinden geçen bir avukat benim fotoğrafımı çekmiş” dedi.

İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda Bahadır Aba'da saptanan kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirtildi.

İddianamede cumhuriyet savcısı, şüphelilerin müştekiyi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığı yönünde haklarında kamu davası açmaya yeterli delil ve kuvvetli şüphe elde edildiği değerlendirmesinde bulundu.

“18 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ”

Şüpheliler Gökhan Y. ile Yıldıray Y.'nin ‘kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde 2 şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Öte yandan olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan avukat Üsame Ceran

“Böyle bir sonuca vesile olduğum için ve en azından mağdur bir insanın biraz olsun mağduriyetinin giderebilmesine ve adaletin tesisine vesile olacağım için çok mutluyum. Mağdur vatandaşın kimsesi yoktu. Hiçbir beklentim olmadan bunu bir sorumluluk bilerek hareket ettim. Gelinen neticeden memnunum.

Mahkemede de tanıklık yapacağım. Umarım adalet yerini bulur ve bir vatandaşı sokak ortasında yerde defalarca tekmeleyerek vatandaşın kemiklerini kıran zabıtalar ceza alır ve kamu görevinden ihraç edilirler.

Belediyeler gerekli adımları atmalılar. Bu olayı sosyal medya hesabımdan ilk paylaştığımda yüzlerce kez görüntülendi, olay kamuoyunda ses getirince İBB Beyaz Masa Koordinatörlüğü tarafından arandım. Bana gerekenin yapılacağı ve tarafıma düzenli bilgi verileceği söylendi sonra birkaç kez aradığımda yeterli bilgi alamadım ve sonrasında tarafıma süreçle ilgili herhangi bilgi verilmedi. İdari yönden de soruşturma açılıp açılmadığını bilmiyorum” dedi. (İHA)

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