İktidar için 4 ayaklı süreç yürütüyoruz!

Salıcı, “Doğu, Karadeniz, İç Anadolu ve yurt dışı için ayrı ayrı çalışma grupları oluşturduk. Partimizin oylarında genel bir yükseliş var. ‘Erdoğan’a kesinlikle oy vermem’ diyenlerin oranı yüzde 50’yi geçmiş durumda. İktidar değişiyor” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Oğuz Kaan Salıcı, işine odaklanmış bir siyasetçi. CHP gibi çok sesli bir partide örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde bulunmak hayli zor. Ancak genç yaşta girdiği siyaset, İstanbul il başkanlığı yapması, 2015'ten bu yana milletvekili olması onu iyice pişirmiş. Şimdi, “Yarın seçim yapılacakmış” sandık çalışmasını yürütürken, bir yandan da özellikle oy oranlarının düşük olduğu yörelerde oluşturulan ekiplerle bire bir siyaset yapıyor. “Siyasetçiyken zenginleşmeyi engelleyecek, böyle bir durum varsa bunu yargının konusu yapacak bir siyasi ahlak yasası çıkarılması gerektiğini” de her fırsatta söylüyor ve bunun hazırlıklarını da yaptı.

OY GEÇİŞLERİ

“İktidar olmak için dört ayaklı bir süreç yürütüyoruz” diyen Salıcı, bu çalışmayı şöyle anlattı: “Partimizde Doğu, Karadeniz, İç Anadolu ve yurt dışı masası oluşturduk. Aslında Doğu Masası çalışmamıza 1.5 yıl önce başladık. Memnuniyetle görüyoruz ki partimizin oylarında genel bir yükseliş var. İktidar için Karadeniz ve Orta Anadolu'yu yükseltmeliyiz. Daha önce ‘AKP'den CHP'ye oy geçişkenliği yok' diyorlardı. Bu yıkıldı. Şu anda önemli bir geçiş var. Karadeniz'de bu mümkün mü? Mümkün. MHP'den kopanlar da CHP'ye, İYİ Parti'ye katılıyor. ‘AKP'den CHP'ye geçiş olmaz, MHP'den millet ittifaklına geçiş olmaz' sözlerinin yıkıldığını hem sahada, hem de bire bir temasla, genel merkezden mesajlarla anlıyoruz. CHP'de kendilerini bulacak bir şey olduğunu görüyorlar. Örgütsel olarak dokunduğunuz zaman çekmek istediğiniz zaman ilişki kuruluyor.”

İKTİDAR DEĞİŞİYOR

Oğuz Kaan Salıcı, bir seçim halinde iktidarın mutlaka değişeceğine inanıyor. Kesin bir dille, “İktidar değişiyor. Her ne kadar MHP henüz muhalefete mi, iktidar da mı karar verememiş olsa da MHP de iktidarla beraber değişiyor” diyor. Salıcı sözlerini şöyle sürdürüyor: “Şu anda ortada 2- 3 yıldan beri bu konuya odaklı kamuoyu araştırmalarını düzenli olarak okuduğunuzda şunu görüyorsunuz: 2019 yerel seçimlerinden bu yana, ‘Önümüzdeki pazar günü seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?' soruları var. Çünkü tek onun adaylığı kesin. ‘Kesinlikle oy vermem' diyenler yüzde 50'yi geçmiş durumda.”

HDP ile yan yana değiliz

CHP'nin, önceki seçimlerde üyesi bulunmadığı için birçok köyde sandık başında görevlisi bulunmuyordu. Oğuz Kaan Salıcı, gelinen durumu şöyle açıklıyor: “Seçim tarihi belli değil ama seçim günü görev yapacak CHP'lilerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Seçime kadar birkaç kez güncelleyeceğiz. Örneğin Hakkari'de üyemiz olmayan bir iki yer kaldı. Bütün köylerde üyelerimiz var.” CHP ile HDP'nin yakınlaştığına ilişkin iktidar medyasında yayılan iddialar gündeme getiriliyor. Sözü Salıcı'ya bırakalım: “Biz özel bir şey yapmıyoruz. Bir Millet İttifakı var, öbür tarafta da ‘Buraya dahil olma çabamız yoktur' diyen HDP var. Dolayısıyla biz başka bir süreç yürütüyoruz. HDP bağımsız bir süreç yürütüyor. AKP bizi HDP ile yan yana görmek istiyor ama öyle bir konu yok.”

Asgari ücret zammı vatandaşın cebine girmeden eriyip gitti

CHP, her fırsatta erken seçim talebini yineliyor. Salıcı'ya göre “İktidarın savruluyor” ve o yüzden birbirine taban tabana zıt kararları arka arkaya verebilme basiretsizliğini gösteriyor. Salıcı, “AKP, özellikle bu kış vatandaşa zam fırtınası eziyeti yaşattı. Asgari ücret zammı vatandaşın cebine girmeden eriyip gitti” diyor. Vatandaş günlük geçim sorunlarına odaklanmış durumda. Hayat pahalılığı, geçim zorlukları halkı perişan ederken, CHP'nin Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik çalışmaları bölgelerde CHP'ye bakışı değiştirdi mi? Salıcı şunları anlatıyor: “Türkiye'de her yerde aynı mesajı veriyoruz doğuda da batıda da karşılık buluyor mesajlarımız. Vatandaşın derdi dünyevi. Dini inançları kullanmadan çözülmeli sorunlar. CHP'nin oy oranı kasım ayında yüzde 26.4'e yükseldi. Millet İttifakı'nın oy oranı kasım ayı ortalamasına göre yüzde 40.8, Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 38.5 olarak bulundu. Vatandaşla birebir temas edip sorunlarına somut çözüm önerileri koyduğunuzda bir de vatandaşın kendisiyle kendi duruşuyla CHP ile bir duvar perde var diye düşündüklerinde perde yok imajını verdiğinizde çabalarınız karşılık buluyor.” Salıcı, sözlerini şöyle tamamladı: “AKP, CHP'li belediyelerin hizmet yapamayacağını bekliyordu. Tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldılar. CHP'li belediyelerin sosyal yardımları keseceğini öne sürüyorlardı. Bırakın kesmeyi, hem yardım miktarını, hem de yardım alanların sayısını artırdık. Beceriksizlik, yeteneksizlik beklerken karşılarında gayet yetenekli belediye başkanlarıyla karşılaştı. Dolayısıyla bu tablodan mutsuz oldular.”