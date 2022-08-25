İktidar kafasını konserlere taktı!

Ülkede 4 ayda 15 festival ve konser yasaklandı. Festival üstüne festival iptalleri, hem gençlerden hem de muhalefetten sert tepkiler alıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu valileri uyardı: Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun.

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İktidar, “Kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmiyor' derken, yasaklar hız kesmeden sürüyor. Son 4 ayda 15 festival ve konser çeşitli bahanelerle yasaklandı. Son olarak Muğla Fethiye'deki “Milyonfest” iptal edildi. Vali Orhan Tavlı, “Ekolojik dengeye zarar verir'' gerekçesini öne sürdü. “Müdafaa-i İslam Hareketi” adlı kuruluş ise “Ahlaksız festivali biz iptal ettirdik” açıklaması yaptı ve 13 festivali iptal ettirdiklerini iddia etti. Hareketin son hedefi Malatya'daki Fanta Fest'in iptali çağrısı oldu.

İŞTE YASAKLANANLAR LİSTESİ

1- Eskişehir Anadolu Fest

2- Niyazi Koyuncu Pendik Konseri

3-Zonguldak Kozlu Müzik Festivali

4-Munzur Kültür ve Doğa Festivali

5-Kazdağı Ekoloji Festivali

6-Zeytinli Rock Festivali

7-Gökçeada Meryem Ana Panayırı

8-ODTÜ Bahar Şenliği

9- Muş Metin-Kemal Kahraman Konseri

10-Aynur Doğan Bursa ve Kocaeli Konserleri

11- Başkent Kültür Yolu Festivali Mirae Konseri

12- Başkent Kültür Yolu Festivali Ara Malikian Konseri

13-Apolas Lermi Denizli – Bostancı Konserleri

14- Isparta Uluslararası Gül Festivali Melek Mosso konseri,

15-Milyon Fest Fethiye

Kemal Kılıçdaroğlu valileri uyardı: Milyonları karşınızda bulursunuz!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu festival yasaklarına sert tepki gösterdi ve “Valileri uyarıyorum; kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayıp, hepimiz de boynumuzu mu eğeceğiz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun” dedi. Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce de “Valilerin aldığı festival yasaklama kararları siyasidir. Bu kararların hedefi gençlerin yaşam tarzına müdahaledir” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise “Muğla Valiliği Milyon Fest'i iptal etti. Kararın gerekçesini hepimiz biliyoruz. İnsanlara huzur vermemek ve eğlendirmemek. Türkiye'yi yasakların ülkesi yapmanıza gençlik izin vermeyecek” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de “İktidarın niyeti ülkede sanatı engellemek, gençleri cezalandırmak” ifadelerini kullandı.