İktidar müjdelerinin ateşi saman alevi gibi söndü

Bu tespiti CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın yaptı. İktidarın sanal müjdeler verdiğini söyledi. “Karadeniz’de doğalgazı bulduk, elektrikten de TRT payı kesildi fakat peş peşe zam geldi” dedi.

Başak KAYA

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Doğalgaz rezervinden, temel gıda ürünlerindeki KDV indirimine, düşük faizli konut kredisinden, elektrik faturalarından KDV'nin kaldırılmasına kadar verilen müjdeler, vatandaşın sırtındaki yükü hafifletmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Ekonomik buhranın etkileri derinleştikçe AKP iktidarı, kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla ‘sanal müjdelere' sarıldı” dedi. İktidarın aldığı yanlış kararlar nedeniyle Türkiye'nin şu an dünyada en yüksek enflasyon yaşanan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Akın, “Vatandaşlarımız iki tür enflasyonun altında eziliyor. Birincisi, hayat pahalılığını artıran gerçek enflasyon. İkincisi ise vatandaşı kandırdıkları müjde enflasyonu. Saray gerçek bir müjde vermek istiyorsa en kısa sürede seçim kararı almalıdır” değerlendirmesinde bulundu. ‘Sanal müjdeleri' ise şöyle sıraladı:

ASGARİ ÜCRET ERİDİ

– Erdoğan, Ağustos 2020'de Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunun müjdesini verdi. Doğalgaz müjdesiyle birlikte vatandaşın faturasının düşeceği vaat edilmesine karşın; Ağustos 2020'den bu yana doğalgaz faturaları art arda yapılan zamlarla iki kat arttı. Doğalgaz müjdesi faturalarda zamma dönüştü.

– 2021'de 100 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklandı. Resmi verilere göre hala 102 bin öğretmen açığı bulunuyor.

– Elektrikten TRT payının kaldırıldığı Aralık 2021'de müjdelendi, bir ay sonra Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammı yapıldı.

– İktidarın kur korumalı mevduat sistemi müjdesiyle zenginin parası 85 milyon vatandaşın verdiği vergilerden karşılanmaya başlandı.

– 2022 asgari ücret artışı müjde olarak sunuldu, üç ayda eridi.

– Gıda KDV indirimi açıklandı, buna rağmen artış yüzde 40'a yükseldi.

– Konut kiraları ve konut satış fiyatlarında yaşanan rekor oranındaki artışın ardından AKP, Mayıs 2022'de düşük faizli konut kredisi müjdesi verdi. Enflasyonun sürekli artması nedeniyle ev fiyatları bir gecede yüzde 20 ile yüzde 30 oranında artış gösterdi. Vatandaşın ev sahibi olması imkansız hale geldi.