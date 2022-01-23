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İktidara Sedef Kabaş tepkisi: Korkunuz arttıkça zulmünüz artıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına tepki göstererek iktidarı eleştirdi. 'Korkuyorsunuz! Korkunuz arttıkça zulmünüz artıyor" diyen Uysal, "FETÖ'cülerden miras aldığınız usullerle, gece yarısı gözaltıları, tutuklamalarla cezalandırma yöntemleriyle gazetecileri, siyasetçileri ve vatandaşlarımızı yıldıracağınızı zannediyordunuz ama başaramayacaksınız" ifadelerini kullandı

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İktidara Sedef Kabaş tepkisi: Korkunuz arttıkça zulmünüz artıyor

Gazeteci Sedef Kabaş’ın TELE1'de yayınlanan Demokrasi Arenası programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanmasına sosyal medyadan tepkiler sürüyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gazeteci Kabaş’ın tutuklanmasına tepki göstererek iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

“KORKUNUZ ARTTIKÇA ZULMÜNÜZ ARTIYOR”

Uysal paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Korkuyorsunuz! Korkunuz arttıkça zulmünüz artıyor! FETÖ’cülerden miras aldığınız usullerle, gece yarısı gözaltıları, tutuklamalarla cezalandırma yöntemleriyle gazetecileri, siyasetçileri ve vatandaşlarımızı yıldıracağınızı zannediyordunuz ama başaramayacaksınız!”
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