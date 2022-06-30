İktidardan af ve zam müjdeli seçim paketi

Memur ve emeklinin 3.600 ek gösterge düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifi af ve zam müjdeleriyle adeta mini seçim paketine dönüştürüldü. İnşaat ruhsatı almamış, iskanı olmayan yapılar için elektrik ve su aboneliği imkanı sağlanacak.

Erdoğan SÜZER

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AKP'li milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 57 maddelik torba yasa teklifinin içerisine, 3.600 ek gösterge zamlarının yanı sıra, bir dizi af ve zam müjdesi eklendi.

Pakette emekli polis ve düşük emekli aylıklarına zam, öğrenciye okula dönüş affı, kaçak yapı kullanana elektrik ve su affı, otoyoldan kaçak geçiş cezalarına ödeme kolaylığı gibi bir dizi madde yer alıyor.

Üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ya da okuldan atılan lisans ve lisansüstü öğrenimi görenler, kendi istekleriyle ayrılmış olsalar dahil okullarına geri dönebilecekler.

ÖĞRENCİ AFFI

Bu öğrenciler yasa çıktıktan sonra 4 ay içerisinde başvuru yapmaları şartıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecekler. Askerliği gelenler ertelenecek. Askerde olanlar bitirdikten sonra 2 ay içinde okullarına dönebilecek.

Öğrencilere yatay geçiş hakkı da veriliyor. Ruhsatsız olduğu için elektrik ve su bağlanmayan yapılara da af geliyor. Bu tür yapıları olanlar elektrik ve suyu bağlatıp kullanabilecekler. Plaj işletmelerine de süreyi kaçıranlar için yeni başvuru hakkı veriliyor.

Paketle görevden alınan bürokratlara da kadro güvencesi geliyor. Koltuğunu kaybeden yöneticiler en geç 1 ay içinde önceki yöneticilik görevleri esas alınarak durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanacak. Seçim sonrası görevden alınacak bürokratlar güvenceye kavuşacak.

SÜRELİ CEZA

Halen otoyollardan kaçak geçenler 15 gün içerisinde ödeme yaparlarsa cezadan kurtuluyor, 15 günde ödenmezse geçiş ücretinin 4 katı ceza uygulanıyor.

Yasa teklifiyle yapılacak yeni düzenlemeyle 15 gün içinde ödeyene yine ceza verilmeyecek. 15 ile 45 gün içinde ödeyen 1 kat cezalı, 45 günden sonra ödeyenler ise 4 kat cezalı ödeme yapacak. Bildirim yapılmadan haciz uygulanmayacak.

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