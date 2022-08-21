İktidarın Suriye politikasına vatandaş tepkili

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Muhalif Suriyelilerle rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım" açıklamasıyla hükümetin Suriye politikasında gidilecek değişikliğin sinyallerini verdi. İktidarın dış politikadaki tavrına tepki gösteren vatandaş, "Önce 'Kardeş Esad'tı, sonra, 'Düşman Esed' oldu. Şimdi yeniden başa döndük. Bu hükümette böyle şeylere biz alıştık" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

İktidarın uyguladığı politikalar sonucu Suriye başta olmak üzere pek çok ülkeden milyonlarca sığınmacı ve kaçak çeşitli yollarla Türkiye’ye giriş yaptı. Özellikle son aylarda halkın ve muhalefet partilerinin bu duruma tepkisi yoğunluk kazandı.

CHP Genel Balkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında sığınmacıları ‘davul zurnayla’ memleketlerine geri göndereceğini söylerken iktidar cephesi buna karşı çıkıp, “Göndermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ise geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir çıkış geldi. Ankara’da 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında “İş Dünyasıyla Öğle Yemeği” programında konuşan Çavuşoğlu, “Bu ülkenin tek çıkar yolu siyasi uzlaşı. Teröristlerin temizlenmesi lazım kim olursa olsun. Muhalif Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini ve Türkiye olarak da buna destek olabileceğimizi söyledik” dedi.

Daha sonra Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, bu kez de, “Muhalefetle Suriye’deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz, bunu hep söylüyoruz” açıklamasında bulundu.

Biz de İstanbul Bakırköy’de vatandaşa mikrofon uzattık, “İktidarın Suriye politikasını nasıl buluyorsunuz? İktidar cephesinden son dönemde Suriye ile ilişkilere yönelik olumlu açıklamalar gelmeye başladı. Sizce iktidar 11 yıllık Suriye politikasında bir ‘U dönüşü’ yapar mı?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“BU POLİTİKA SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Şükrü Taş: “İktidarın Suriye politikasını başarılı bulmuyorum. Önce Suriye ile düşman oldu, sonra Suriyeliler buraya geldi. Önce ‘Kardeş Esad’tı, sonra, ‘Düşman Esed’ oldu. Şimdi yeniden başa döndük. Çünkü seçimler de yaklaşıyor… Görüldü ki bu politikada başarılı olamadılar. Çünkü doğru bir politika uygulamadılar. İktidar bir ‘U dönüşü’ yapmak zorunda. Sürdürülebilir değil. Bu yanlış politika Türkiye’yi buraya getirdi. Daha önce düşman ilan ettiği bütün ülkelerle şimdi yeniden bir ‘U dönüşü’ yapmak zorunda. Sürdürülebilir değil bu politika.”

“BU HÜKÜMETTE U DÖNÜŞLERİNE ALIŞTIK”

Vedat Sezgin: “İktidarın Suriye politikasını başarılı bulmuyorum. Çok geç kaldı. Türkiye’nin menfaati, Esad ile anlaşma yaparak oradaki PKK’yı kurutmak. Ama ne yapıyor? Esad’a ‘Esed’ diyor, ondan sonra da orada başarılı olamıyoruz. İktidar ‘U dönüşü’ yaptı bile. Bu hükümette böyle şeylere biz alıştık.”

“BAŞTAN KONUŞULDUĞU GİBİ İLERLEMİYOR”

Süleyman Çevik: “İktidarın Suriye politikasını başarılı bulmuyorum. Hiç olumlu sinyaller gelmiyor. Baştan konuşulduğu gibi ilerlemiyor. İktidarın 11 yıllık Suriye politikasından U dönüşü yapması beni tatmin etmez.”

“TEREDDÜTLERİM VAR”

Yıldız hanım: “İktidarın Suriye politikasını şüpheli buluyorum. Tereddütlerim var. Bence iktidarın bu konuda ‘U dönüşü’ yapması lazım. Biz onlar yüzünden mağdur olduk.”

“BU SORUNUN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANMIYORUM”

Fırat Akdemir: “İktidarın Suriye politikasını başarılı bulmuyorum. Düzeni bozdular. Ekonomiyi de etkilediler. Ucuza çalışıyorlar, sigortaları da yok. İktidar bence ‘U dönüşü’ yapmaz. ‘Gidiyorlar’ diyorlar yalan. Artık buraya yerleştiler. İstesek de gidemezler. Bu sorunun çözüleceğine inanmıyorum.”

“BAŞIBOZUK İNSANLARIN CİRİT ATACAĞI YER TÜRKİYE Mİ?”

Servet Ural: “İktidarın Suriye politikasını başarılı bulmuyorum. Başıbozuk insanların cirit atacağı yer Türkiye mi? İktidar bu politikadan ‘U dönüşü’ yapsa ne olacak?”

“BİR DÖNÜŞ OLSUN İSTERİZ”

Baycan bey: “İnsan beşer şaşardır. Nihayetinde yönetenler de insan. Şaşsınlar yani artık… Bir şekilde bir dönüş yapsınlar… Öyle bir dönüş olsun isteriz.”

“‘MÜSLÜMAN KOMŞUSUNA YARDIM ETMEKLE MÜKELLEFTİR'”

Ahmet Güneş: “İktidar politikasında değişikliğe gitmez, gideceğini zannetmiyorum, gitmemesi bizim için en makul olanıdır. Kuranı Kerim’de bile yazıyor; ‘Müslüman, Müslüman komşusuna yardım etmekle mükelleftir.’ Empati kurun. Ülkenizden kaçmak zorunda kalıyorsunuz… Biz Türk milleti kaçmayız zaten… Aynısını 15 Temmuz’da da yaşadık, kaçmadık, mücadele ettik…”



“ŞU ANKİ POLİTİKALAR YERİNDE VE İSABETLİ”

Mehmet Anıt: “İktidarın şu aşamadaki Suriye politikasını başarılı buluyorum. Öncesinde hatalar yapılmıştı. Onları pek tasvip edecek durumda değiliz ama şu andaki politikalar çok yerinde ve isabetli. Devletler arası ilişkilerde ‘U dönüşü’ diye bir şey yoktur. Devletler arası ilişkilerde çıkar ilişkileri vardır. Eğer Türkiye dış politikasında bir değişiklik gereğini hissederse bunu yerine getirir. Bu ‘U dönüşü’ değildir.”

“SURİYELİLERİ BURAYA GETİRDİLER, ŞİMDİ DE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “İktidarın Suriye politikasını başarılı bulmuyorum. Getirdi Suriyelileri doldurdu buraya. Biz yemeye ekmek bulamıyoruz, Suriyelileri buraya getirdiler, şimdi de çıkarmaya çalışıyorlar… İktidar politikasından ‘U dönüşü’ yapmaz.”

“İKTİDAR MECBUR KALDI”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “İktidarın Suriye politikasını başından beri yanlış buluyorum. Son dönemdeki açıklamaların sebebi bana göre önümüzdeki seçimler. Bütün muhalefet partileri, ‘Suriyelileri göndereceğiz’ diye söylemlerde bulundular ya… Artık iktidar da mecbur kaldı, ‘Biz de gönderilmesinden yanayız’ diyorlar. Ufak tefek girişimlerde bulunuyorlar.”

İlginizi Çekebilir Vatandaşlık verilen kaç Suriyeli oy kullanabilecek? Bakan Soylu açıkladı