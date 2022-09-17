İl başkanına “Yerli ve Milli Escobar” gözaltısı

Zafer Partisi Malatya il binasına asılan "Yerli ve Milli Escobar" yazılı pankart polis tarafından indirilirken, İl Başkanı Turgut Şahin, gözaltına alındı. Şahin, savcılıktaki ifadesinin ardından gönderildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Zafer Partisi Malatya il binasına asılan “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankart polis tarafından indirilirken, İl Başkanı Turgut Şahin polis tarafından gözaltına alındı.

“SUÇ UNSURU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Genel başkanlığını Ümit Özdağ’ın yaptığı Zafer Partisi’nin, İnönü Caddesi’nde bulunan Malatya il binasının balkonuna da, genel merkezin talimatıyla asılan “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartı gerekçesiyle Turgut Şahin polisler tarafından gözaltına alındı.

Daha sonra savcılıkta, avukatı eşliğinde ifadesi alınan Şahin’in, “Genel merkezimizin başlattığı uyuşturucuyla mücadele kampanyası üzerinde ‘Yerli ve Milli Escobar' yazısı bulunan pankartı ben yaptırdım, Zafer Partisi Malatya İl Başkanlığı hizmet binası demirlerine bu pankartı İl Başkan Yardımcısı Baki Üstün ve Yeşilyurt İlçe Başkanımız Musa Osmanoğlu ile birlikte astık, pankartta suç unsuru olduğunu düşünmüyorum, bilerek veya bilmeyerek kimseye hakaret etmedim” dediği ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Avukatı Muhammed Afşin Arıkan'ın da hazır bulunduğu ifadesinin ardından 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Şahin adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken en yakın karakola düzenli olarak imza vermesi kararlaştırıldı.

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