İl başkanının askeri törenle karşılanmasına AKP içerisinden de tepki

Bir jandarma karakolunu ziyaret eden AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın askeri törenle karşılanması infial yaratmıştı. O olaya AKP içerisinden de tepki geldi. SÖZCÜ’ye konuşan AKP’nin 2019 yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkan Adayı olan Gökhan Arasan, ”Olmaması gereken bir tabloydu, Türk askerinin bu duruma düşmemesi gerekiyordu. Bu durumu doğru da bulmuyorum” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti. AKP Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile AKP Çemişgezek İlçe Başkanı Uğur Oğuz Köse’nin de eşlik ettiği Sercan Özaydın askeri törenle karşılandı. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Sercan Özaydın, karakol komutanını beklemek için bir an durduğu esnada alınan bir görüntü olduğunu iddia etmişti. O olaya ilişkin AKP'nin son yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkan adayı olan Gökhan Arasan'da tepki gösterdi. Arasan, AKP'li başkan Özaydın'ın daha önce de il başkanına uygun olmayan hareketlerde bulunduğunu ileri sürdü.

“İL BAŞKANININ KENDİ EGOSUYLA İLGİLİ BİR DURUM OLABİLİR”

AKP Tunceli il Başkanı Sercan Özaydın'a askeri kıta töreni yapılmasını doğru bulmadığını belirten eski AKP'li Gökhan Arasan, “Olmaması gereken tabloydu, Türk askerinin bu duruma düşmemesi gerekiyordu. Bu durumu doğru da bulmuyorum. Daha önce böyle bir durum olup olmadığı konusunda bilgim yok ama olmaması gereken bir durum olduğunu biliyorum. Sonuçta bir komutan yada bir üst geldiğinde Vali, Kaymakam veya bakanlar olduğundan normaldir ama bu durum hoş bir durum değil. Komutanın hangi hal ve psikolojide böyle bir şey yaptırdığını bilmiyorum, neden yaptırdığını da bilmiyorum ama komutan adına da konuşmam yanlış olur. Fakat bu görüntüler çok büyük tepkilere neden oldu olmaması gereken bir durumdu insanlar bunu fazlasıyla yadırgadılar. Bu il başkanının ilk defa yapmış olduğu yanlış bir davranış değil bundan öncede buna benzer il başkanına uymayan hareketler yapmıştı. Son olay il başkanının kendi egosuyla ilgili de bir durum olabilir bunu mülki amirler veya yargı daha iyi bilir ve analiz eder diye düşünüyorum. Bu görüntü askeriye yakışmayan bir durum” ifadelerini kullandı.

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