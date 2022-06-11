İlacını ödemeyen SGK’ya dava açtı, kazandığını göremedi

Antalya'da kanser tedavisi görürken yaşamını yitiren Bayram Ateş'in (74), ölümünden önce kendisine reçete edilen ve muadili olmayan ilacı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödemesi için açıp kazandığı dava, Yargıtay tarafından onandı. Ateş'in kazandığını göremediği dava, kanser hastalarına umut oldu.

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Akciğer kanseri tedavisi gören Bayram Ateş’e, doktoru, kullanması için muadili olmayan ilacı reçete etti. Ancak SGK, ödeme listesinde bulunmadığı gerekçesiyle ilacın ücretini karşılamadı. Ateş, bunun üzerine kurum hakkında dava açtı. Bayram Ateş, bu süreçte tedavisinin sürekliliği için her seferinde 240 mg verilen ve iki doz halinde kullanması gereken ilacı, toplamda 16 bin 799 TL ödeyerek aldı.

Bir taraftan tedavisi süren, diğer yandan mahkeme sürecini takip eden Ateş, 2020 Mayıs’ta yaşamını yitirdi. Bayram Ateş’in 4 çocuğunun müdahil olduğu dava, geçen sene 17 Haziran’da sonuca bağlandı. Antalya 2’nci İş Mahkemesi, davacının cebinden ödediği 16 bin 799 TL’yi SGK’nın faiziyle karşılamasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, yaklaşık 6 bin TL tutarındaki mahkeme masrafını da SGK’nın ödemesine karar verdi.

KANSER HASTALARINA UMUT OLAN KARAR, YARGITAY’DA ONANDI



SGK’nın avukatları kararı İstinaf’a taşıdı. İstinaf Mahkemesi kararı yerinde bulunca bu kez dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi, temyiz itirazlarının reddine ve hükmün onanmasına karar verdi. Kararla birlikte kanser tedavisinde kullanılan ve muadili olmayan ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanmasının önünde engel kalmadı.

Yerel mahkemenin verdiği karar ile ilacın ücretinin devlet tarafından karşılanmaya başladığını söyleyen Ateş’in avukatı Abdullah İlkkahraman, Müvekkilim kanser hastası olduğu için kullanması gereken ilaç, SGK tarafından karşılanmayınca ödeme yaparak ilacı aldı. Biz de sağlık güvencesi gereği ve ilacın muadili olmadığı için bunu devletin karşılaması gerektiğini düşünerek dava yoluna gittik. Yerel mahkemede görülen davada, mahkeme tarafımızı haklı gördü” dedi.

Müvekkilinin kararı göremediğini ancak bu kararın tüm kanser hastalarına umut verdiğini belirten İlkkahraman, “SGK’nın avukatları kararı istinafa taşıdı. İstinaf, yerel mahkemenin kararını doğru buldu. Yine SGK avukatları davayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay da yerel mahkemenin kararının yerinde olduğunu ve kişinin kanser tedavisi sırasında muadili olmayan ilaçla ilgili bedeli devletin karşılaması yönünde karar vermiştir. Bu karar tüm kanser hastalarına umut verdi. Karar artık kesinleşmiştir. Kanser hastalarını ve ailelerini çok büyük külfet altına sokan bu maddi durum bir nebze hafiflemiştir. Çünkü yaklaşık 30-35 bin lira gibi aylık ilaç bedeli ödemek zorunda kalıyorlardı” diye konuştu. (DHA)

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