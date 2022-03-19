İlber Ortaylı: Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır. Çanakkale Savaşı’nın bizim için en önemli yanı ise yeni Türkiye’nin bir başlangıcı olmasıdır" dedi.

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Çanakkale'den Kurtuluş'a sergisinin açılışıyla başlayan etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

“MEKTEPLER BOŞ KALDI”

Söyleşide konuşan Prof. Dr. Ortaylı, “Çanakkale vatan müdafaasının çok dar bir hatta somutlaşmış bir biçimidir. Büyük bir cihan harbine girişin en önemli savunmasıdır. Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır. Çanakkale Savaşı'nın bizim için en önemli yanı ise yeni Türkiye'nin bir başlangıcı olmasıdır. Bu zaferin arkasında yatan olaylar var. İnsan gücünü kaybettik. Mektepler boş kaldı. Anadolu ağır zayiat verdi. Bu gibi olaylar tarihin dönüm noktalarıdır. 18 Mart bizim için çok önemli bir tarihtir” dedi. (DHA)

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