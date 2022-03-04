‘İlk kez oy kullanacak genç seçmen alışılmışın dışında bir seçim sonucu ortaya çıkartacak’

Konya'da açıklamalarda bulunan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, "Gençlerimizin partimize olan ilgisi artmaktadır. Yapılan anketlerde Z Kuşağı genç seçmenlerin birinci tercihi partimiz iken, ikinci sırayı kararsız gençler oluşturuyor. İlk kez oy kullanacak 100 binin üzerindeki genç seçmen Konya'da alışılmışın dışında bir seçim sonucu ortaya çıkartacak" dedi.

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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Konya İl Başkanı Barış Bektaş bir otelde birlikte düzenlediği Türkiye'deki siyasal gelişmeleri ve gündemi değerlendirdiği basın toplantısına, Konya İl Yönetim Kurulu üyeleri, Konya İl Kadın Kolları Başkanı Damla Yılmaz, Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Kürşat Uludağ ve merkez ilçe başkanları katıldı.

Basın toplantısında Konya'yı temsil etmesinden mutlu olduğunu ifade eden CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, “Konya benim memleketim. Konyalı olmaktan da mutluyum. Konya'yı temsil etmekten dolayı da çok mutluyum. Partimiz genel merkezinde Konyalı olduğumdan hiçbir şekilde dışlanmadım. Ülkemizde önemli bir kent olan Konya, AK Parti'ye destek vermesine rağmen, hak ettiği yerde değildir. Genel Başkanımızda Konya önem veriyor. Bunun en güzel örneği de Gençlik Kolları Genel Başkanı olmamdır” dedi.

KILIÇDAROĞLU KONYA’YA GELİYOR

Killik, mayıs ayında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Konya’ya geleceğini açıklayarak, “Konya'ya gelecek olan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Konyalı hemşerilerimizle bulaşacaktır. Konya'nın sorunlarını yerinde görecektir. Şehrimiz Konya, tarım ve sanayi anlamında ülkemizin önemli bir şehridir. Konya'mız daha güzel yerlere gelebilir. Partimiz CHP'nin iktidarında hak ettiği yere gelecektir. Gelişmesi ve büyümesi gerekir” dedi.

Vatandaşların sorunlarını dile getirmeye başladığına dikkat çeken Gençosman Killik, “Ülkemizde ve Konya'da gençlik kolları olarak artan zamlara tepki göstermek amacıyla zam duvarı eylemi yaptık. Gördük ki vatandaşlarımız bu zam duvarı eylemimize çok büyük ilgi göstererek, sorunlarını dile getiriyor. Kendilerinin katılım göstermesi güzel bir gelişmedir. Faize karşı olduğunu ve kaldıracağını söyleyen iktidar, öğrenci kredilerini faiziyle birlikte ödenmesini istiyor” dedi.

“PARTİMİZİN İKTİDARINDA, GENÇLERİN AİLELERİYLE MUTLU OLACAĞI BİR YAPI OLUŞTURACAĞIZ”

Killik, sözlerine şöyle devam etti:

* Konya'da sosyalleşme anlamında sıkışıklıklar vardır. Gençlerin kafelerden başka gideceği yerler yoktur. Sosyal etkinlikler yapılmalıdır. Tabi bunlar ücretsiz olmalıdır.

* Partimizin iktidarında gençlerin sosyal etkinliklere katılmaları için bir kart verilecektir. Gençlik kotasının çok fazla olduğu bir partiyiz. Konya'da partimizi yönetenlerin çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Genç arkadaşlarımızla siyaset yapıyoruz. Partimizde yüzde 20 gençlik kotası vardır. Bu durum gençlerin siyasetteki gücünü arttırıyor.

* Gençlerimizin partimize olan ilgisi artmaktadır. Yapılan anketlerde Z Kuşağı genç seçmenlerin birinci tercihi partimiz iken, ikinci sırayı kararsız gençler oluşturuyor. Ülkemiz gençliği diğer ülkelerin gençliğine göre, ekonomik ve mutluluk anlamında çok geridedir. Konya'da da gençlerin işsiz olduğunu biliyoruz.

* Partimizin iktidarında gençlerimizin her sorunu çözülecektir. Ülkemizde gençlerimizin sorunlarını çözecek olan tek parti de partimiz CHP'dir. Partimizin iktidarında gençlerimizin aileleriyle mutlu olacağı bir yapı oluşturacağız.

Killik, “İlk kez oy kullanacak 100 binin üzerindeki genç seçmen Konya’da alışılmışın dışında bir seçim sonucu ortaya çıkartacak” diye ekledi.

“BU MUTABAKAT ÜLKENİN SORUNLARINI ÇÖZECEKTİR”

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun Konya'ya önem verdiğini belirterek şunları söyledi:

* Gençosman Killik 'in Gençlik Kolları Genel Başkanı olmasında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya'ya gösterdiği değer ve ilginin bir göstergesidir.

* Önemli bir adım attı. Cenazede, düğünde ve bayramda bir olan Türk Milletini bölmeye çalışan iktidarın karşısında Genel Başkanımızın helalleşme çıkışı güzel bir gelişmedir.

* Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi taçlandırma ve Türk Milletinin birlikteliğinin güçlenmesi ve birlik içinde yaşaması anlamında bir helalleşme hareketi başlattı.

* Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ülkemiz yeniden inşa edilecek ve demokrasimiz güçlenecektir. Ülkemizin para birimi TL'nin, dolarla birlikte diğer ülkelerin parasının karşısında değerinin düşmesi iyi bir durum değildir. Bunun yanında ekonomimizde kötüdür.

* Ülkemizin sorunları da giderek artıyor. Bu noktada 6 partinin imzaladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatını önemli buluyoruz. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülkemiz iyi yönetilmiyor.

* Parlamento güçsüzleşti. Bakanlar memur gibi atanıyor. Cumhurbaşkanın iki dudağı arasındadır. Bunlardan dolayı toplumsal olan bu mutabakat önemlidir. Şeffaf, denetlenebilir, meclisin ve kurumların çalıştığı bir ülke oluşturacaktır.

* Sayıştay meclise yolsuzlukları taşıyor. Savcılar hareket etmiyor. Bu Mutabakat bunun önüne geçecektir. Ülkemizin sorunlarını çözecektir. Bizi kimin yönetmesi önemli değildir. Önemli olan bizi yönetenin denetlenmesi, hesap verebilmesi, eşit yaklaşımla ülkemizi yönetmesidir.

* Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatı bütün bunları sağlayarak, ülkemizi her anlamda rahatlatacaktır. Konya basınına şehrimizin sorunlarına karşı duyarlığından ve bizleri verdiği destekten dolayı da teşekkür ediyoruz.