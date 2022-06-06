İmam, komşusunun bakır kazanlarını çaldı

Çorum’un merkeze bağlı Yukarı Sarılık köyünde imamlık yapan H.İ.A., köyde komşusunun hurda ve bakır kazanını arkadaşıyla birlikte çalıp sattıkları iddiasıyla yargı önüne çıktı. İl Müftülüğü tarafından ihraç edildiği ileri sürülen imam, sorgu aşamasında ve mahkemede suçunu kabul etti.

İsmail AKDUMAN

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Merkeze bağlı Yukarı Sarılık köyünde Mart atında meydana gelen olayda, borçları olan evli ve 2 çocuk babası olan köy imamı H.İ.A., arkadaşıyla birlikte komşusunun bakır kazanlarını ve demir hurdalarını aldı.

Komşusu evde yokken yapılan hırsızlık sonucunda çalınan malzemeleri satarak borçlarını ödedi. Komşusunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda yakalanan imam ile arkadaşı 2 Nisan'da nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

24 Mart 2022 tarihinde arkadaşı M.T ile komşusunun bakır kazanlarını ve hurdasını çalan imam H.İ.A., jandarma'da verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Borcu olduğu için malzemeleri aldıklarını belirten imam H.İ.A, hurdaları sanayide bin 200 liraya, bakır kazanları ise bin 180 liraya sattıklarını söyledi.

Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirten İmam H.İA., komşusunun zararını babasının ödediğini söyledi. Çorum Sulh Ceza Hakimliği, imam H.İ.A'nın tutuksuz yargılanmasına, ve soruşturma evresi tamamlana kadar da, her ayın 1 ve 15'inci günleri denetimli serbestlik bürosuna imza vermesine karar verip serbest bıraktı.

MÜFTÜLÜK MESLEKTEN İHRAÇ ETTİ

Çorum İl Müftülüğü köyde imamlık yaparken oturduğu lojmanın hemen yanındaki komşusunun bakır kazanını ve hurdalarını çalıp satan ve suçunu itiraf eden imam H.İ.A.'nın meslekten ihracı için soruşturma açtı.

Çorum İl Müftülüğü suçu sabit görülen imamın soruşturma evraklarını tamamlayıp Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderdi. Kurul da imam İ.H.A'yı meslekten ihraç etti.

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