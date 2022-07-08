İmamın skandal ifadelerine siyasilerden tepki yağdı

Konya Şehir Hastanesi'nden görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından sağlıkta şiddeti protesto için iş bırakan doktorları hedef alan cami imamı Ahmet Gül için siyasilerden sert tepki geldi.

Müslüm EVCİ

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Konya Şehir Hastanesi’nden görev yapan Dr. Ekrem Karakaya’nın katledilmesinin ardından sağlıkta şiddeti protesto için iş bırakan doktorları hedef alan cami imamı Ahmet Gül'ün, “Sen öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim” şeklindeki skandal ifadelerini içeren cuma hutbesi konuşması, kısa sürede büyük tepki çekti.

İNCE: DERHAL GÖREVDEN ALINMALI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Camide cuma hutbesinde doktorlara yönelik “öldürmez misin, dövmez misin” diyen müptezelin insanlıkla da Müslümanlıkla da ilgisinin olmadığı açıktır. Bu zır cahil, hadsiz imam derhal görevden alınmalıdır” ifadelerini paylaştı.

ÜMİT ÖZDAĞ: HOCA EFENDİ SEN AKILLI OL

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da tepkisini şöyle dile getirdi:

“Hoca efendi, sen akıllı ol. Doktorlara karşı şiddeti meşrulaştıracağın yere cemaate doktorların isyan etmesine neden olan ortamı ortadan kaldırmaları konusunda telkinde bulun. Kediyi uyandırmamak için elbisesini kesen Hz. Muhammed'in çizgisinden ne kadar uzaksınız… “

ENGİNYURT ALİ ERBAŞ’A SESLENDİ

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “Konya Şehir Hastanesinde bir doktor, alçakça şehit ediliyor. Aynı Konya da bir imam,hak arayan doktorlar için ‘sen olsan öldürmezmisin’diye vaaz veriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ses versene. İmam efendi!

Bak gör de doktorluk olma. Gerçi o doktorlar insan evladı” diye tepki gösterdi.

CHP’DEN TEPKİ: YARGILANMADIĞI SÜRECE CİNAYETLERİN GERÇEK FAİLİDİR

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “İktidar ‘Sen hastaneden boş döndün, öldürmez misin sen?’ diyebilecek kadar alçalan imamı suça azmettirmekten derhal açığa alıp yargılamadığı sürece cinayetlerin gerçek failidir” dedi.

İYİ PARTİLİ ERDEM: İŞTE GERÇEK BEKA SORUNU

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise skandal ifadelere şöyle tepki gösterdi:

“Millet nasıl bölünür, nasıl birbirine kırdırılırın videosu! İşte gerçek beka sorunu! İmam: İğnen yapılmazsa doktoru öldürmez misin?”

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