İmamoğlu: 21 Mayıs mitingi Adalet Yürüyüşü’nün devamı olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "21 Mayıs'ta İstanbul'da düşünülen bu mitingin, Genel Başkanımızın Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşün devamı olduğunu da belirtmek isterim" diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezalarının Yargıtay tarafından onanmasının ardından olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı.

Toplantı CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda saat 08.45’te başladı. Başkanlık binasına gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında Halk TV’ye açıklamalarda bulundu.

MAHKEMENİN DEĞİL, SİYASİ İRADENİN KARARI

– Siyasi bir karar olduğunu görüyoruz. Hatta milletimizin vicdanı da bunu görüyor. Mahkemenin değil, siyasi iradenin kararı. Bu irade de bir avuç insan. Bu hukuksuz kararlardan da tek korunan grup. Herkes bu hukuksuzluğun tehdidi altında.

– Hedeflerinde CHP’nin olduğunun da farkındayız. Demokrasinin neferleri olduğumuzun da farkındalar.

– Biz milletimizin geleceği için çalışıyoruz. Sayın Kaftancıoğlu bu mücadelenin en simge neferlerinden birisidir. İstanbul’a dair bu ilgileri devam edecek, bunu da biliyoruz.

CHP MİTİNGİ ÖTESİNDE BİR BULUŞMA

– En üst seviyede kararlılıkla mücadele edeceğimizi duyuralım. Dünden daha kararlıyız. Genel Başkanımız burada MYK toplantımızı yapıyoruz.

– 21 Mayıs’ta İstanbul’da düşünülen bu mitingin, Genel Başkanımızın Ankara’dan İstanbul’a yaptığı yürüyüşün devamı olduğunu da belirtmek isterim. CHP mitingi ötesinde bir buluşmadır.

SİYASİ YASAK AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davayla ilgili ise şunları söyledi:

– Hepimizin beklentisi hukuka uygun, adaletin karşılık bulduğu mahkemelerin karar verdiği bir sürecin varlığı. Ben bu umudu besliyorum, beslemek istiyorum. Adalet bir nefestir, 85 milyona gerekir.

– O kararı verilen mahkemede bulunan yargıçlar, savcılar içinde hukuk gereklidir, adalet ihtiyaçtır. Ben o ihtiyacımızı karşılayan kararların çıkmasını isteyen bir vatandaşım her şeyden önce. Umut ederim öyle olur.

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