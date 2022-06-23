İmamoğlu 23 Haziran seçimlerinin yıl dönümünde konuştu: ‘O gün yaklaşıyor, ezici çoğunluk değişim istiyor’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 seçimlerinin yıl dönümünde önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar bulunduğunu ve bunun için değişime ihtiyaç olduğunu vurgulayan İmamoğlu “Bunların şu anki düzende olamayacağı artık aşikâr. O gün yaklaşıyor. Çünkü bu ülke vatandaşlarının ezici çoğunluğu değişim istiyor" dedi.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB, 23 Haziran seçimlerinin üçüncü yıl dönümünde Yenikapı'da ‘Demokrasi Şenliği’ düzenledi. Gün boyu jonglör, pandomim gösterileri ile mandala, tuval boyama atölyelerinin düzenlendiği şenlikte Evdeki Saat, Mavi Gri, BEGE, Reynmen, DJ Ersin ve Edis sahne aldı. Demokrasi Şenliği'nin ev sahibi İBB Başkan Ekrem İmamoğlu İstanbullulara seslendiğinde konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. İmamoğlu Demokrasi Şenliği'ne eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve çocukları ile birlikte geldi.

“16 MİLYON İSTANBULLU DÜNYAYA İLHAM OLDU”

Gurur verici bir günün yıl dönümünü kutladıklarını belirten İmamoğlu “Bugün, 16 milyon İstanbullunun şehrin geleceği adına unutulmaz bir şekilde irade koyduğu ve tüm dünyaya ilham kaynağı olduğu bir günün yıl dönümüdür. Bugün, 16 milyonun bu güzel ülke adına yeni bir eksene karar verdiği bir günün yıl dönümüdür. Bu ülke sizlerle ne kadar övünse azdır” dedi.

“DEMOKRASİYİ RAYINA OTURTUP ADALETİ TESİS ETTİNİZ”

İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun 3 yıl önce 23 Haziran gecesi muazzam bir demokrasi iradesi sergilediğini dile getirerek “Kışkırtmalara kapılmadan, sağduyuyla sandığa gittiniz ve demokrasiyi rayına oturtup, adaleti tesis ettiniz. Cumhuriyetimizi kuran o değerli fikri, o unutulmaz cümleyi, demokrasi tarihine bir kez daha altın harflerle yazdınız: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diye konuştu.

“BİR REJİM NE KADAR BASKICI OLURSA OLSUN…”

İmamoğlu “Sizlerin başardığı 23 Haziran Demokrasi Zaferi, bu rejim ne denli baskıcı ne denli inkârcı olursa olsun, demokrasiye ve başarıya inanmış insanların her türlü zorluğu yenip, değişimi gerçekleştirebileceğini kanıtladı. O yüzden bugün burada, bir şenlikle 23 Haziran Demokrasi Zaferi'ni kahramanlarıyla kutluyoruz” dedi.

“TÜRKİYE BUNU HAK ETMİYOR”

Türkiye'yi yönetenlerin uzunca bir süredir çözüm üretemediğini vurgulayan İmamoğlu ekonominin, dış politikanın, güvenliğin, iç huzurun sancılı günlerden geçtiğini kaydetti. İmamoğlu “Ne yazık ki, yaşamakta olduğumuz yönetim krizi ve ekonomik kriz iç içe ve derindir. Ne yazık ki, liyakatsiz kadrolar bu krizi, her geçen gün daha da derinleşiyor. 80 yıldır dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olduğumuz G20 liginden geri düştük. Kişi başına milli gelir sıralamasında dünyada 1990 yılında 46. ve 2003 yılında 53. sırada olan ülkemiz bugün 87'liğe geriledi. Türkiye bunu hak etmiyor. Yüzyıllardır tarihe yön vermiş, çağ açıp çağ kapatmış bu büyük millet bunu hak etmiyor” diye konuştu.

“PROPAGANDA YAPMAK İÇİN ANLATMIYORUM”

İmamoğlu, göreve geldikleri günden beri her türlü sıkıntıya, karalamaya, engellemeye, derinleşen krize, katlanan maliyetlere ve 2 yıl süren pandemiye rağmen İstanbul'da önemli başarılara imza attıklarını belirtti. İmamoğlu yapılanları şöyle anlattı:

* “Trafik sorununu kalıcı şekilde çözmek için dünya tarihinde ilk kez aynı anda 10 hatta birden metro hatları inşa ediyoruz. Bu koşullarda bile Enstitü İstanbul ve Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılıyla 50 bini aşkın İstanbulluya çeşitli sektörlerde iş imkânı sağladık.

* 10 binlerce üniversiteli gencimize ve 100 binlerce ilkokul öğrencimize eğitim desteği veriyoruz. Tarihimizde ilk kez kreşler ve yurtlar açarak geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bunları propaganda yapmak için anlatmıyorum… Bunları sizlere, bir kentte zihniyet değişikliğinin halk yararına ne gibi sonuçlar getirebildiğini göstermek için anlatıyorum.

* Bizim İstanbul Modeli dediğimiz bu dönüşümle, siyasetin her koşulda çözüm üretebileceğini örneklemek için anlatıyorum sizlere… İstanbul'u korumak Türkiye'yi korumaktır. İstanbul'u zenginleştirmek Türkiye'yi zenginleştirmektir. İstanbul'u umutlandırmak Türkiye'yi umutlandırmaktır.”

“ŞU ANKİ DÜZENDE OLAMAYACAĞI AŞİKAR”

“Bu ülkede umut da var, çıkış da… Bilmelisiniz ki, Türkiye'nin önünde çok büyük fırsatlar var” diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* “Çünkü dünya çapında bir yenilik dalgası başlıyor. Türkiye'nin rekabet gücünü ve vatandaşlarının refahını artırmak mümkün. Bunun için eğitimde, kamu politikalarında ve yatırım anlayışında da köklü dönüşümlere ihtiyaç var. Bunların şu anki düzende olamayacağı artık aşikâr.

* O nedenle, önce o anlayışı değiştirmek, dönüşümü başarmak ve halkın refahını yükseltecek kadroları işbaşına getirmek durumundayız. O gün yaklaşıyor… Çünkü bu ülke vatandaşlarının ezici çoğunluğu değişim istiyor.

* Güçlü bir iradeyle ve barış içinde bu değişimi başarırsak, hepimizin kaygıları yerini umuda bırakacak. Ama tüm bunlar sizlerin aktif çabanızla mümkündür. Zira umudun da, çıkışın da adresi sizlersiniz. Hiç kimse yanlış yollara sapmasın. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın. Bu ülkede milletin dediği olur.”

“BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIR”

İmamoğlu, şöyle konuştu:

* “Bu kadim şehri ve bu güzel ülkeyi bir şahsın, bir ailenin, bir vakfın ya da bir partinin mülkü gibi görenler olabilir. Her kim kendisini, onu seçimle iş başına getirmiş yurttaşlardan daha önemli görüyorsa, günü gelir, boyunun ölçüsünü alır.

* Bu ülkenin seçimle gelmiş bütün yöneticileri, muhtarlar, belediye başkanları, milletvekilleri, cumhurbaşkanı… Halkın vicdanı ve milletin iradesi karşısında hepimiz haddimizi bileceğiz. Ama sizler de bu ülkenin asli sahibi, eşit ve onurlu vatandaşları olarak gücünüzün farkında olacaksınız.

* Cumhuriyetin eşit ve onurlu yurttaşları olarak haklarınızı bilecek, cesurca savunacak ve hep daha fazlasını talep edeceksiniz. Unutmayın demokrasilerde iktidarın sahibi halktır, vatandaştır.”

“MİLLET ARTIK NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR”

İmamoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

* “Toplumu kutuplaştırarak iktidarlarını korumaya çalışanlar bilsinler ki, demokrasi aşığı bu büyük millet, artık ne istediği iyi biliyor. Bu büyük millet, çoğunluğun yönetim hakkının yanı sıra azınlığın var olma ve kendini ifade etme hakkı olduğunu kabul eden bir yönetim anlayışının olduğu çoğulcu ve gerçek demokrasi istiyor. Bunu yapacak olan sizlersiniz.

* Sizler bu ülkenin adalete susamış, demokrasiye inancı tam, heyecanı yüksek, onurlu yurttaşlarısınız. Hak yemezsiniz ama hakkınızı da yedirmezsiniz. Sizlerin cesareti ve dönüşüm gücüyle Türkiye bu kez büyük bir değişim fırsatı yakalayacak. Kendinize güvenin.

* Şu an sizler susadınız ya millet de adalete susadı. Ne demiş büyük şair Nazım Hikmet; ‘Akın var, Güneşe akın, Güneşi zaptedeceğiz, Güneşin zaptı yakın.' Hepinizin çok değerli bir parçası olduğu unutulmaz başarıyı ve Büyük Demokrasi Zaferi'nin 3 yılını kutluyorum.”

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Göreceksin Bay Kemal sana neler yapacak